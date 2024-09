Mit vielen Toren ans andere Ende der Welt verabschieden

Im „Gasthof zur Traube“ in Anhausen bedient Georg Zimmermann die Gäste, in der Fußball-A-Klasse West schenkt der 18-Jährige den Gegnern ein. In den bisherigen fünf Spielen hat der Stürmer des SV Gessertshausen bereits 14 Tore erzielt – eine Bilanz, die sich mehr als sehen lassen kann. Zuletzt gelang ihm ein Fünferpack, davor traf er einmal vier- und zweimal dreifach. Dabei könnte er eigentlich noch in der A-Jugend spielen, bei der der SVG zusammen mit Margertshausen, Ustersbach, Anhausen und Fischach ein JFG bildet. Im Sommer hat Georg Zimmermann sein Abitur gemacht, im Winter geht es mit drei Freunden vier Monate an andere Ende der Welt. „Hauptsächlich Südost-Asien.“ Zuvor will er noch viele weitere Tore schießen.

1 Haaland oder Kane?

Schwierige Frage. Ich würde Haaland sagen, weil er aktuelle effektiver ist. Er ist eine Mischung aus Sturmtank und Techniker. So sehe ich mich auch.

2. FCA oder FCB?

Auf diese Frage habe ich gewartet (lacht). Aber meine Sympathien sind komplett gleich verteilt. Wenn beide gegeneinander spielen, ist mir ein Unentschieden am liebsten. Sollte Bayern schon Meister sein, darf der FCA gerne gewinnen.

3. Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Ich würde sagen: eher Ordnungsfanatiker. Mein Zimmer ist immer aufgeräumt, sonst macht es nämlich die Mama. In meiner Sporttasche sieht es hingegen eher unordentlich aus, aber sie wird direkt nach dem Training ausgeräumt, dass nichts zu müffeln anfängt.

4. Restaurant oder heimischer Herd?

Nachdem ich im Nebenjob in Anhausen in der Traube bediene, gehe ich nicht so oft zum Essen ins restaurant. Aktuell koche ich zuhause für die ganze Familie. Wenn die heimkommen, steht das Essen auf dem Tisch. Nichts schwieriges. Meist gingt es Nudeln mit Irgendwas. Wenn die Mama kocht, ist mir ein Braten am liebsten. Ich bin aber nicht wählerisch. Mir schmeckt alles.

5. ABBA oder AC/DC?

Keines von beiden. Mein Geschmack ist eher modern. Hip Hop. Rap oder so. In der Kabine haben ein bestimmtes Lied, das vor dem Spiel abgespielt wird. Ein Ritual. Ich weiß nicht, wie es heißt. Mehr episch mit einer Frauenstimme.

6. Buch oder Kino?

Ich bin keine Leseratte. Deswegen Kino. Aber es ist schon länger her, dass ich mal dort war. Ich glaube der letzte Teil von „Fast & Furious“ war der letzte Film, den ich gesehen habe. Ansonsten schaue ich eher bei Netflix. Podcasts höre ich hingegen selten.

7. Play Station oder Schafkopf?

Ich habe keine Play Station und ich kann Schafkopf. Einige aus der Mannschaft spielen regelmäßig. Ich mache lieber jegliche Art von Sport.

8. Festzelt oder Disco?

Nachdem ich gerade erst 18 geworden bin, war ich noch nicht so viel in Discos oder Clubs unterwegs. Wenn irgendwo ein Festzelt steht, dann bin ich dabei. Aber am liebsten feiere ich auf privaten Hauspartys mit Freunden.

9. Frühaufsteher oder Langschläfer?

Ganz klar Langschläfer. Jetzt, wo ich keine Schule mehr habe, kann ich das voll ausnutzen.

10. Internet oder Zeitung?

In erster Linie natürlich Internet. Aber vor allem am Dienstag werfe ich doch gerne eine Blick in die Zeitung, um mich über das lokale Fußballgeschehen zu informieren. Vor allem, wenn vom eigenen Verein was drin steht. Diese Infos findet man ja nur hier oder auf FuPa.

11. A-Klasse oder Kreisklasse?

Dieses Jahr ist das Ziel ganz klar der Aufstieg in die Kreisklasse. Das ist jedem im Verein klar. Wir haben das große Glück, dass neben mir auch noch Johannes Hartinger, Benedikt Mayer oder Mark Reichel aus der eigenen Jugend rausgekommen sind. Wir sind alle Jahrgang 2006. Ich würde mich freuen, wenn ich mit vielen Toren dazu beitragen könnte. Was ich dann mache, entscheide ich, wenn ich von meiner Weltreise zurück bin.