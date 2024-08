Nach Vollbremsung wieder Vollgas?

The same procedure as last year. Mit zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen hat der TSV Meitingen in der Fußball-Bezirksliga erneut einen Fehlstart hingelegt. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Ecknach zog Christoph Brückner die Konsequenzen und bat um seine Freistellung. Nur zwei Punkte mehr hat der FC Horgau auf dem Konto, der beim SC Griesbeckerzell zu Gast ist. Ganz entspannt kann der TSV Dinkelscherben zum Nachbarschaftsderby beim punktgleichen TSV Ziemetshausen antreten. Seine Erfolgsserie will Spitzenreiter TSV Gersthofen gegen den Aufsteiger BC Rinnenthal fortsetzen.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis