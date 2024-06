Fußball-Nachlese

11.06.2024

Die glanzvolle Rückkehr eine Trainers

Plus Mit dem Aufstieg der SpVgg Auerbach/Streitheim schließt sich für Trainer Lubos Cerny ein Kreis. Der 55-Jährige ist glücklich, dass er dem Verein etwas zurückgeben konnte.

Von Oliver Reiser

Für Trainer Lubos Cerny und Strippenzieher Michael Furnier war die Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest und der Aufstieg in die Kreisliga mit der SpVgg Auerbach/Streitheim etwas ganz Besonderes. Beide waren schon dabei, als der Klub aus den beiden Ortsteilen der Gemeinden Horgau und Zusmarshausen von 2007 bis 2010 schon einmal für drei Jahre in der höchsten Spielklasse des Fußball-Kreises Augsburg unterwegs war.

„Ich bin glücklich, dass ich dem Verein etwas von dem zurückgeben kann, was er mir gegeben hat“, freute sich Cerny, der 2005 aus der damaligen Tschechoslowakei, wo er bei Teplice in der 2. Liga gespielt hatte, nach Auerbach kam. „Ich wollte eigentlich zu einem höherklassigeren Verein, aber in Auerbach hat man sich unglaublich intensiv um mich gekümmert. Dass es gleich im zweiten Jahr mit dem Aufstieg klappt, ist umso schöner.“ Bis 2011 hat er bei der SpVgg gespielt. Vor zwei Jahren ist Cerny nach einer Odyssee über SV Hammerschmiede, DJK Lechhausen, als Jugendtrainer beim FC Königsbrunn und FC Stätzling nach Auerbach zurückgekehrt. Zuletzt war er beim BC Rinnenthal. Dort schon im Schlepptau: Samet Kurt, der als spielender Co-Trainer auf dem Spielfeld vermittelt, was Lubos Czerny von außen analysiert. „Es passt super mit ihm“, sagt der 55-Jährige.

