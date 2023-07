Fußball-Nachlese

25.07.2023

Wohl dem, der eine gute Bank hat

Plus Beim TSV Dinkelscherben und TSV Gersthofen sorgen Einwechselspieler für den Umschwung. Beim Eröffnungsspiel der Bezirksliga Süd wird der SV Cosmos Aystetten als Favorit gehandelt. Doch der tut sich schwer.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Mit den offiziellen Eröffnungsspielen sind am Wochenende die Fußballer der Bezirksligen in die Saison 2023/24 gestartet. Während im Norden beim Aichacher Derby VfL Ecknach – SC Griesbeckerzell rund 750 Zuschauende zugegen waren, fanden sich im Süden bei der Partie SV Egg an der Günz gegen SpVgg Langerringen nicht einmal 300 ein. Hätten beide Aufsteiger das Heimspiel gehabt, wären es bestimmt noch mehr geworden.

Den ersten Ballkontakt der neuen Saison in Egg an der Günz hatte Bürgermeister Wolfgang Walter. Zuvor marschierten die Vertreter aller 16 Teams, begleitet von G-, F- und E-Jugendlichen in den jeweiligen Trikots, in einer bunten Parade auf den Platz. Als großer Favorit in der neuen Saison gilt nach einer Umfrage unter den Vereinsvertretern der SV Cosmos Aystetten, der in der vergangenen Saison erst knapp in der Relegation zur Landesliga gescheitert war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen