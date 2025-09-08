Für Aystetten ist das Remis ist eine gefühlte Niederlage

„Jede Niederlage ist bitter. Aber es ist besonders bitter und tut weh, wenn man in Unterzahl so lange das 1:0 gehalten hat und dann noch den Ausgleich hinnehmen muss.“ Für Thomas Hanselka, den Trainer des SV Cosmos Aystetten, war das 1:1-Unentschieden gegen den FC Stätzling eine gefühlte Niederlage. „Schade auch für unseren Torwart Niklas Frank, der noch mit der Hand am Ball war. Gott sei Dank hat er dann in der letzten Szene das 1:2 verhindert.“ Das wäre ansonsten des Bösen wirklich zu viel gewesen, denn die Aystetter zeigten in diesem Derby richtigen Männerfußball. „Wir können nicht nur filigran. Wir waren uns auch nicht zu schade für eine Grätsche“, so Hanselka, der sich besonders über den Führungstreffer von Sebastian Kempf gefreut hat: „Ein einstudierter Standard.“ Ein Knackpunkt sei seiner Meinung nach die Gelb-Rote Karte gegen David Schwab gewesen. „Das wäre eigentlich ein Paradebeispiel für eine Zehn-Minuten-Strafe gewesen.“ Trotzdem: „Wenn wir uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen cleverer anstellen, hätten wir den Sack sogar zumachen können“, meint Thomas Hanselka. „Immerhin haben wir jetzt zwei Spiele in Folge nicht verloren“, ist ihm auch vor dem anstehenden Gastspiel beim Spitzenreiter TSV Schwabmünchen nicht bange.

