Fußball

11.09.2023

Newcomer SV Biburg kommt auf Touren

Plus Neuling SV Biburg weist den SV Nordendorf mit 4:0 in die Schranken und feiert den zweiten Sieg in Folge. Die Ansage des Trainers war das Erfolgsgeheimnis.

Von Bernd Reiser Artikel anhören Shape

Nach einem „Winterschlaf“ über zwei Jahrzehnte scheint der SV Biburg langsam aufzutauen. Im Duell der beiden einzigen ersten Mannschaften in der B-Klasse Augsburg Nordwest waren die „Comebacker“ aus dem Diedorfer Ortsteil das klar bessere Team und siegten beim SV Nordendorf mit 4:0.

Schon nach acht Minuten musste SVN-Keeper Tomy Wenstner das Leder zum ersten Mal aus dem Netz holen, nachdem Christopher Müller einen sehenswerten Weitschuss aus 20 Metern im Nordendorfer Gehäuse versenkt hatte. Genau so, wie es Trainer Anton Prenka gefordert hatte. Nach dem Gegentreffer bekamen die Gastgeber das Spiel ein wenig beruhigt, ohne aber nach vorne Gefahr auszustrahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .