Nur einem Kreisligisten gelingt die Generalprobe

Wenn auf eine verpatzte Generalprobe eine geglückte Premiere folgt, dann muss dem SV Ottmarshausen oder der SpVgg Westheim nicht bange sein. Die Kreisligisten setzten nämlich ihre letzten Testspiele gehörig in den Sand.

SSV Alsmoos-Petersdorf - TSV Zusmarshausen 1:1 (1:0). Mit seinem Treffer zum 1:1 in der 81. Minute sorgte Luca Jaskolka dafür, dass die Generalprobe des TSV nicht ganz in die Hose ging. Die Gastgeber waren durch Matthias Benesch in der 44. Minute in Führung gegangen. Nach dem Wechsel musste der etatmäßige Feldspieler Paul Zeller für Franco Bonifiglio zwischen die Pfosten.

TSV Balzhausen - TSV Diedorf 2:4 (1:2). Die frühe Führung der Gastgeber aus der Kreisliga West verwandelte Maximilian Mayer mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten in ein 1:2. Nach dem Wechsel erhöhte Tobias Schneider auf 1:3 (46.). Der selbe Spieler stellte nach dem Balzhauser Anschlusstreffer auch den Endstand her (90.).

BC Adelzhausen - TSV Welden 3:2 (0:2). Trotz einer 2:0-Pausenführung, die Teodorico Crudo (20.) und Tojo Sedraniaina Rakotomanana (44.) herausgeschossen hatten, musste sich der Augsburger Kreisligist am Ende dem Konkurrenten aus der Ost-Gruppe geschlagen geben.

SSV Neumünster - SpVgg Auerbach 1:0 (1:0). Pascal Schrodi erzielte in der 8. Minute das Tor des Tages für den West-Kreisligisten. Beim Kreisliga-Aufsteiger sah Michael Furnier in der 70. Minute die Ampelkarte.

SV Straß - VfL Westendorf 8:2 (3:1). Böse unter die Räder geriet der Pokalschreck, der zuletzt den Bezirksligisten TSV Gersthofen eliminiert hatte. Beim Aufsteiger in die Kreisklasse Neuburg gab es eine deutliche Schlappe. Nick Dollinger (6.) konnte in der Anfangsphase noch zum 1:1 ausgleichen, Dieter Deak traf kurz nach der Pause zum 3:2. Dann brachen alle Dämme.

BSC Heretsried - SV Roggden 2:0 (1:0). Luis Huter (20.) und Dominik Wiedemann (55./Foulelfmeter) trafen für den A-Klassen-Aufsteiger.

SV Gablingen - TSV Binswangen 5:3 (3:2). In einem unterhaltsamen Match zweier Kreisklassisten trafen Stefan Schnurrer, Johannes Kiechl, Manuel Straub und zweimal Max Krainik für den SV Gablingen.

SG Lützelburg/Achsheim - TSG Augsburg II 7:0 (3:0). Vier Treffer von Michael Hertle legten den Grundstein zum Kantersieg. Die restlichen Tore erzielten Christoph Bichler, Florian Kamissek und Fabian Karg.

BC Adelzhausen II - SG Adelsried/Welden 2:3

FC Gundelsdorf - TSV Herbertshofen 2:3

SpVgg Westheim - SV Neuburg/Kammel 1:4

BC Aichach - SV Ottmarshausen 5:1

TSV Inchenhofen - TSV Leitershofen 3:1

TSV Rehling - TSV Ellgau 1:2

SV Grün-Weiß Baiershofen - TSV Kühbach 3:3

SV Wörleschwang - SSV Steinheim 3:0

TSV Aindling II - SC Biberbach 2:2

TSV Steppach - FC Königsbrunn II 2:2

TSV Unterthürheim - FC Langweid 3:0

TSV Neusäß - FC Öz Akdeniz 3:0

SG Thierhaupten/Baar - FC Mertingen 3:4

SV Bonstetten - FC Osterbuch 1:1