Ottmarshauser Blitzstart schockt den Absteiger

In der Fußball-Kreisliga Augsburg schlug der TSV Zusmarshausen den SV Mering II mit 4:1 und blieb damit der SpVgg Langerringen auf den Fersen, die sich beim SV Ottmarshausen mit einem 3:3 begnügen musste. In der Kreisliga West musste der SC Altenmünster im Derby bei der SSV Glött die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Kreisliga Augsburg

SV Ottmarshausen - SpVgg Langerringen 3:3 (2:1). Der SVO startete vor 70 Zuschauern furios mit einem 2:0 nach zwölf Minuten. So spielte Marius Hackel den Ball in die Spitze auf Marco Spengler, der prompt zum 1:0 einschoss (8.). Vier Minuten später war es Marius Hackl selbst, der nach Zuspiel durch Danijel Milicevic, der zuvor den Ball erobert hatte, einnetzte (12.). Während es Langeringen zunächst erfolglos mit langen Bällen versucht hatte, gelang ihnen der Anschlusstreffer nach der Trinkpause in der 25. Spielminute durch Lukas Müller. Dieser nutzte die Unsortiertheit der heimischen Verteidigung nach eigenem Einwurf zum 2:1. In der zweiten Hälfte, in der sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegneten, fielen die Tore jeweils nach Standards. David Breuer verwandelte mit Hilfe des Innenpfostens einen Freistoß zum 2:2 (51.). In Unterzahl (Zeitstrafe gegen Marco Spengler) musste der SVO durch Lukas Müller (Foulelfmeter) auch noch das 2:3 hinnehmen (74.). Das letzte Wort hatte jedoch Marius Hackl, der ebenfalls noch einen Freistoß in der 86. Minute den Ball im gegnerischen Tor unterbrachte. (uma)

TSV Welden - SV Schwabegg 0:0. Nach kampfbetonten 90 Minuten konnten am Ende sowohl der TSV Welden, als auch der SV Schwabegg mit dem torlosen Remis leben. (AZ)

ASV Hiltenfingen - SpVgg Westheim 2:2 (1:0). Einen späten Punktgewinn feierte die SpVgg Westheim. David Schmid markierte die 1:0 -Führung für die Heimelf. Diese egalisierte Westheims Shakr Zeman (54.), ehe Maximilian Geißler Hiltenfingen erneut in Führung brachte. Eine Minute vor Spielschluss markierte Lucas Schmidt den verdienten Gäste-Ausgleich. (AZ).

TSV Zusmarshausen - SV Mering II 4:1 (1:1). Daniel Kapfer brachte die Mölders-Elf nach acht Minuten in Führung. Danach drehte die Heimelf auf - allen voran Lukas Drechsler (13., 49. und 85.), dem drei Treffer gelangen. Das zwischenzeitliche 3:1 markierte Moritz Schönwälder (53.). (AZ).

FC Kleinaitingen - SpVgg Auerbach-Streitheim 3:1 (2:1). Nichts zu holen gab es für den Aufsteiger aus Auerbach. Dabei brachte Joshua Hemm die Gäste nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung. In der Folge übernahm die Heimelf das Ruder. Felix Idel, Niklas Stockmaier sowie Ben Klemenz sorgten schließlich für den Kleinaitinger 3:1-Heimerfolg. (AZ)

Kreisklasse West

SSV Glött - SC Altenmünster 1:0 (1:0). Seine erste Saisonniederlage kassierte der SCA in der Fußball-Kreisliga West beim Bezirksliga-Absteiger SSV Glött. Das 1:0 für die Gastgeber in einem rassigen Derby vor 230 Zuschauern war am Ende sehr glücklich, denn nach einer verschlafenen ersten halben Stunde mit dem schnellen und verdienten Führungstreffer durch Philipp Strehle (9.) übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Sie hatten Pech, dass beim Tor des Tages der Linienrichter beim Vorlagengeber eine Abseitsstellung nicht erkannte, beim vermeintlichen Ausgleichstreffer durch Patrick Pecher (39.) die Fahne zum Ärger des Gästeanhangs jedoch hoch ging. Pecher, Manfred Glenk und der eingewechselte Niklas Rigel ließen im zweiten Abschnitt einige Großchancen für den SCA liegen, in der Nachspielzeit verhinderte SSV-Torhüter Trenker mit einer Glanzparade nach einem Freistoß durch Pascal Henne den eigentlich längst fälligen Ausgleich. Die Hausherren waren im zweiten Abschnitt nur einmal gefährlich, ließen aber in der 83. Minute durch Stutzmüller (Pfosten) und bei den Nachschüssen von Strehle und Morais den möglichen zweiten Treffer liegen. (her)

Kreisklasse Nord

SV Ehingen/Ortlfingen - FC Mertingen 3:2 (3:1). Die Gäste hatten in den ersten fünf Minuten zwei gute Chancen. Doch Ehingen nutzte wie so oft in dieser Saison die erste sich bietende Gelegenheit. Simon Leser steckte auf Tobi Meitinger durch - 1:0 (7.). Und es kam noch besser für Ehingen! Jakob Deil schob einen von Meitinger in die Mitte gelegten Ball überlegt zum 2:0 ein. Der FC Mertingen zeigte sich in dieser Phase indisponiert und Simon Leser erhöhte auf 3:0 (18.) Doch in der Folgezeit kam Mertingen in Spiel zurück. Der Anschluss durch Simon Waas kurz vor dem Pausenpfiff war dann auch verdient. Direkt nach der Pause erspielten sich die Gäste dann eine Doppelchance. Eric Adam traf die Latte, den Nachschuss von Daniel Hosp entschärfte Ehingens Schlussmann Karl Kukula. Doch Mertingen diktierte von nun an das Spielgeschehen. Eric Adam erzielte das 3:2 (69.) und leitete damit eine heiße Schlussphase ein. Mit Glück und Geschick brachte der Aufsteiger vor 150 Zuschauern den Dreier auf seine Seite. (raimue)