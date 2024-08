Rutschpartie mit zwei Roten Karten

Der TSV Dinkelscherben steht im Halbfinale des Totopokals im Kreis Augsburg, das aber erst im April kommenden Jahres ausgetragen wird. Der Bezirksligist setzte sich im Nachbarschaftsderby beim Kreisligisten TSV Zusmarshausen, der zwei Rote Karten hinnehmen musste, vor rund 200 Zuschauern mit 3:1 durch. Im Kreis Donau war für den SV Ehingen/Ortlfingen mit einer 1:2-Niederlage beim Kreisliga-Konkurrenten SG Alerheim Endstation.

TSV Zusmarshausen - TSV Dinkelscherben 1:3 (0:2). „Ich freue mich, dass es mal wieder einen schönen Pokalabend gibt“, konstatierte Gerhard Biber, der Vorsitzende des TSV Zusmarshausen, zur Pause angesichts der schönen Kulisse bei diesem Derby. Am Spiel seiner Mannschaft hatte er bis dato wenig Freude, denn die Gäste waren eindeutig Chef im Ring und führten durch einen Doppelschlag von Elias Sirch (28.) und Samuel Seibold (32.) mit 2:0. Dinkelscherben profitierte dabei vom aufgeweichten Rasen, der zuletzt für eine Spielabsage gesorgt hatte. Beiden Treffern gingen Rutschpartien der heimischen Abwehr voraus. Weitere Dinkelscherbener Treffer verhinderte Heimkeeper Raif Husic gegen Thomas Kubina (3.) und Samuel Seibold (41.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sah dann Tobias Kuchenbaur eine sehr harte Rote Karte, nachdem er im Straucheln gegen Alexander Bäurle die Textilbremse zog.

Wer nun gedacht hatte, Zusmarshausen würde in Unterzahl gänzlich untergehen, wurde eines Besseren belehrt. Die Hausherren, die in Halbzeit eins lediglich eine Möglichkeit durch Tobias Müller zu verzeichnen hatten (34.), wirkten nun wie verwandelt und stürzten Dinkelscherbens Hintermannschaft von einer Verlegenheit in die andere. Nach einer wahren Rutschpartie traf Tobias Müller nur den Pfosten, Dejan Kos brachte den Abpraller nicht im Tor unter (50.). Ein herrlicher Schlenzer von Lukas Drechsler landete am Lattenkreuz (65.), ehe schließlich Tim Wilde der mehr als verdiente Anschlusstreffer gelang (71.). Für die endgültige Entscheidung sorgte ein weiterer unwiderstehlicher Sololauf von Samuel Seibold, der von Torhüter Husic von den Beinen geholt wurde und den fälligen Elfmeter selbst zum 1:3 verwandelte (78.). Zur tragischen Figur wurde in den letzten Minuten Simon Fischer. Erst schoss er knapp vorbei (82.), dann sah er nach einem unnötigen Foul an Simon Motzet die zweite Rote Karte an diesem Abend.

SG Alerheim - SV Ehingen/Ortlfingen 2:1 (1:1). Eineinhalb Wochen nach der 1:3-Niederlage zum Punktspielauftakt der Kreisliga Nord musste sich der SVE/O beim Ligakonkurrenten in Alerheim erneut geschlagen geben. Und dies, obwohl Christian Birthelmer die Einhörner früh in Führung bracht (6.). Tobias Stelzle glich kurz vor der Pause aus, Lars Rau traf in der 57. Minute zum 2:1.