Nach vier Jahren Pause wieder auf dem Platz - das ist Weldens Stefan Müller

Stefan Müller von der SpVgg Westheim blickt mit Vorfreude auf den Derbykracher gegen den TSV Täfertingen (Sa, 15 Uhr). Der 25-Jährige, der bis 2021 für die SpVgg Bärenkeller auflief, wagt nach vier Jahren Fußballpause sein Comeback im Trikot der Westheimer. „Damals musste ich beruflich bedingt kürzertreten“, erinnert sich Müller, der neben seinem Beruf als Filialdirektor der Sparkasse Schwaben-Bodensee ein Bankfachwirt-Studium an der privaten Frankfurt School of Finance & Management absolviert. In seiner Freizeit investiert „Scholli“ gemeinsam mit seiner Freundin Sophie viel Zeit in die Erziehung von Dalmatinerhündin „Mali“, die vor einem Jahr bei den beiden eingezogen ist. „In dem jungen Alter ist es entscheidend, dass der Hund lernt, eigenständig richtige Entscheidungen zu treffen“, sagt der Neusässer. Eine Einstellung, die dem Innenverteidiger auch am Derby-Samstag auf dem heimischen Kobel helfen dürfte.
Fußball
