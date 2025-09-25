Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball: So tickt Westheims Stefan Müller

Fußball

Nach vier Jahren Pause wieder auf dem Platz - das ist Weldens Stefan Müller

Westheim gehört für Stefan Müller zu den Aufstiegsaspiranten. Worauf er beim Hundetraining wert legt und was ihn nach einem langen Arbeitstag glücklich macht.
Von Tobias Müller
    • |
    • |
    • |
    Stefan Müller im Urlaub in Verona. Immer dabei: Dalmatiner-Hündin "Mali".
    Stefan Müller im Urlaub in Verona. Immer dabei: Dalmatiner-Hündin "Mali". Foto: Sophie Eberle

    Stefan Müller von der SpVgg Westheim blickt mit Vorfreude auf den Derbykracher gegen den TSV Täfertingen (Sa, 15 Uhr). Der 25-Jährige, der bis 2021 für die SpVgg Bärenkeller auflief, wagt nach vier Jahren Fußballpause sein Comeback im Trikot der Westheimer. „Damals musste ich beruflich bedingt kürzertreten“, erinnert sich Müller, der neben seinem Beruf als Filialdirektor der Sparkasse Schwaben-Bodensee ein Bankfachwirt-Studium an der privaten Frankfurt School of Finance & Management absolviert. In seiner Freizeit investiert „Scholli“ gemeinsam mit seiner Freundin Sophie viel Zeit in die Erziehung von Dalmatinerhündin „Mali“, die vor einem Jahr bei den beiden eingezogen ist. „In dem jungen Alter ist es entscheidend, dass der Hund lernt, eigenständig richtige Entscheidungen zu treffen“, sagt der Neusässer. Eine Einstellung, die dem Innenverteidiger auch am Derby-Samstag auf dem heimischen Kobel helfen dürfte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden