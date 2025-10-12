Trotz mehrerer Alu-Treffer: Steppach besiegt Hainhofen deutlich

Ein von vielen Ausfällen gebeutelter Hainhofer SV war im Derby beim TSV Steppach beim 5:2 chancenlos. Zwar konnten die Gäste mithilfe des Aluminiums bis zur 23. Minute das Unentschieden halten, doch nach dem Dosenöffner von Moritz Gall, der HSV-Keeper Domenico Fragasso im kurzen Eck überraschen konnte, nahm die Partie dann ihren klaren und deutlichen Verlauf.

Vorher hatte Maximilian Weidt schon einmal den Pfosten und einmal per Kopf die Latte getroffen. Sebastian Deeg hätte beinahe mit einem Volleyschuss für den nächsten Treffer gesorgt, doch diesmal war Fragasso zur Stelle und konnte klären. Nach einer Hereingabe von Felix Simon konnte Moritz Gall den Doppelpack schnüren und den Ball zum 2:0 über die Linie befördern. Steppach ließ den Gegner dann ein bisschen ins Spiel kommen und wurde umgehend dafür bestraft, als Konstantin Durz per Seitfallzieher den Anschlusstreffer markierte. Aber zwei Minuten später, quasi im Gegenzug, nutze Maximilian Weidt einen Fehler der Hainhofer Hintermannschaft aus und stellte den alten Abstand wieder her. Mit einem hochverdienten 3:1 ging es in die Kabinen.

Die Entscheidung fiel dann nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff, als Felix Simon zum 4:1 in den Winkel traf. Als Vincenzo Lamberti in der 61. Minute den Pfosten des Steppacher Gehäuses traf, war dies ein Weckruf für die Hausherren und man übernahm wieder die Kontrolle über das Geschehen. In der 65. Minute vergab Moritz Gall eine weitere Großchance und Steppachs Trainer Jonas Mayr brachte dann gleich vier neue Spieler in die Partie. Einer davon, Leon Rößle, vollendete in der 71. Minute einen Konter zum alles entscheidenden 5:1. Dass Vincenzo Lamberti in der 79. Minute denn Ball zum 5:2 über die Linie stochern konnte, war nur noch ein kleiner Schönheitsfehler. Rößle traf dann in der 81. Minute noch einmal die das Aluminium, das eine höhere Niederlage der Gäste verhinderte. Mit dem Heimsieg hat sich der TSV Steppach in der Tabelle bis auf Platz drei verbessert.

Fußball: Das sagen die Trainer zum Spiel der Woche

Jonas Mayr (Trainer TSV Steppach) „Ich war heute über weite Strecken sehr zufrieden mit unserem Spiel. Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können, doch leider war das Aluminium auch diesmal wieder einige Male im Weg. Wir hätten auch die beiden Gegentore verhindern können, aber der Sieg war auch in dieser Höhe hochverdient.“

Eugenio Paci (Trainer Hainhofener SV) „Gratulation an den TSV Steppach für einen verdienten Sieg. Wir konnten unsere vielen Ausfälle heute nicht kompensieren, um mit diesem starken Gegner mitzuhalten.“

TSV Steppach Heinrich; Treu, Deininger, Deeg, Däubler, Gall, Simon, Frühwald, Grau, Weidt, Menasra (Eckardt, Omoruyi, Chumak, Rößle, Neubarth)

Hainhofener SV Fragasso; Roßrucker, Özsari, Berger, Schnoy, Lurtz, Restle, Müller, März, Durz, Franek (Assum, Lamberti)

Tore 1:0 Gall (23.), 2:0 Gall (32.), 2:1 Durz (36.), 3:1 Weidt (38.), 4:1 Simon (46.), 5:1 Rößle (71.), 5:2 Lamberti (79.) Schiedsrichter Endreß (Anhausen) Zuschauer 100