Schwere Verletzung trübt das Holzwinkel-Derby

Einen nie wirklich gefährdeten 3:1-Heimsieg konnte der SV Adelsried gegen die (SG) FC Emersacker/TSV Welden II einfahren. Die Weldener zweite Mannschaft, die in der letzten Saison noch eine Spielgemeinschaft mit Adelsried bildete, konnte im Verbund mit dem FC Emersacker nicht Zählbares aus dem Waldstadion mitnehmen, hatte aber eine schwere Verletzung ihres Torhüters zu beklagen.

Bernd Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86477 Adelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis