Schwere Verletzung trübt das Holzwinkel-Derby

Einen nie wirklich gefährdeten 3:1-Heimsieg konnte der SV Adelsried gegen die (SG) FC Emersacker/TSV Welden II einfahren. Die Weldener zweite Mannschaft, die in der letzten Saison noch eine Spielgemeinschaft mit Adelsried bildete, konnte im Verbund mit dem FC Emersacker nicht Zählbares aus dem Waldstadion mitnehmen, hatte aber eine schwere Verletzung ihres Torhüters zu beklagen.
Fußball-A-Klasse
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden