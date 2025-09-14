Icon Menü
Fußball: SV Adelsried siegt im Holzwinkel-Derby

Fußball-A-Klasse

Schwere Verletzung trübt das Holzwinkel-Derby

Eine schwere Verletzung von Torhüter Paul Greiner überschattet den Adelsrieder Sieg im Holzwinkel-Derby.
Von Bernd Reiser
    •
    •
    •
    Zweimal konnte Dominique Haselmeier vom SV Adelsried seinen ehemaligen Weldender Mannschaftskameraden Paul Greiner im Tor der SG FC Emersacker/TSV Welden II überwinden. Unmittelbar vor Schluss verletzte sich Greiner schwer.
    Zweimal konnte Dominique Haselmeier vom SV Adelsried seinen ehemaligen Weldender Mannschaftskameraden Paul Greiner im Tor der SG FC Emersacker/TSV Welden II überwinden. Unmittelbar vor Schluss verletzte sich Greiner schwer. Foto: Andreas Lode

    Einen nie wirklich gefährdeten 3:1-Heimsieg konnte der SV Adelsried gegen die (SG) FC Emersacker/TSV Welden II einfahren. Die Weldener zweite Mannschaft, die in der letzten Saison noch eine Spielgemeinschaft mit Adelsried bildete, konnte im Verbund mit dem FC Emersacker nicht Zählbares aus dem Waldstadion mitnehmen, hatte aber eine schwere Verletzung ihres Torhüters zu beklagen.

