Fußball: SV Gablingen feiert 6:4-Sieg

Fußball

Spektakuläres Torfestival im Nachbarschaftsduell

Zehn Treffer sorgen für Unterhaltung pur im Derby des SV Gablingen gegen den FC Langweid
Von Bernd Reiser
    • |
    • |
    • |
    Drei Tore von Christoph Werner (rechts) reichten dem FC Langweid nicht, um beim SV Gablingen (links Patrick Hoffmann) etwas Zählbares mitzunehmen.
    Drei Tore von Christoph Werner (rechts) reichten dem FC Langweid nicht, um beim SV Gablingen (links Patrick Hoffmann) etwas Zählbares mitzunehmen. Foto: Karin Tautz

    Ein hochinteressantes Match mit zehn Toren und drei Elfmetern bekamen die Zuschauer im Derby der Kreisklasse Nord zwischen dem SV Gablingen und dem FC Langweid zu sehen, das die Gastgeber bei traumhaftem Spätsommerwetter mit 6:4 gewannen.

