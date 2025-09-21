Spektakuläres Torfestival im Nachbarschaftsduell

Ein hochinteressantes Match mit zehn Toren und drei Elfmetern bekamen die Zuschauer im Derby der Kreisklasse Nord zwischen dem SV Gablingen und dem FC Langweid zu sehen, das die Gastgeber bei traumhaftem Spätsommerwetter mit 6:4 gewannen.

