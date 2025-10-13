Thierhauptens Fußballerinnen gewinnen Derby gegen Baiershofen

Die Fußballerinnen des SC Biberbach unterlagen in der Landesliga mit 0:2. Im Derby in der Bezirksliga Nord setzte sich der SV Thierhaupten gegen den SV Baiershofen durch.

SC Biberbach - SV Frauenbiburg 0:2 Die Anfangsphase der Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Beide Teams konnten sich keine nennenswerten Torchancen erspielen. Der Heimmanschaft blieb ein klarer Elfmeter verwehrt, als die Torhüterin des SV Frauenbiburg Julia Rauchmann klar am Kopf traf. Nach einem Ballverlust der Biberbacherinnen in der Vorwärtsbewegungen legte Nadine Harbich auf Emma Bronheim ab, die in der 30. Minute zur Gästeführung einschob. Kurz vor der Halbzeit kam der zweite Nackenschlag für die Heimmannschaft. Annalena Knöferl musste nach einem Foulspiel mit Verdacht auf eine schwere Verletzung ausgewechselt werden. Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Damen des SCB schwer gegen die zweikampfstarken Frauenbiburgerinnen klare Torchancen zu kreieren. Die Gäste erhöhten in der 57. Minute auf 0:2. Torschützin war erneut Bronheim, die einen schlecht geklärten Ball ins Tor beförderte. Die Biberbacherinnen rannten weiter erfolglos an und konnten kein Tor mehr erzielen.

Thierhaupten - Baiershofen 3:1 Durch den Erfolg kletterte der SVT auf Rang vier, während Baiershofen Sechster ist. Annika Strobl erzielte bereits nach zehn Minuten die Führung für die Gastgeberinnen. Kurz vor der Pause traf Verena Jakl per Elfmeter zum Ausgleich. Nach knapp einer Stunde kassierte Baiershofens Sabine Gartmann wegen Foulspiel die Gelb-Rote Karte, was Thierhaupten in die Karten spielte. Wenig später erzielte Annalena weinberger die erneute Führung, ehe Sarah Halbritter kurz vor dem Ende alles klar machte.