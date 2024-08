Toptransfer für SG Adelsried/Welden

Mit einem 6:1 Heimsieg gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim II konnte die SG Adelsried/Welden ein sportliches Ausrufezeichen in der A-Klasse Augsburg Nordwest setzen. Ein zweites Ausrufezeichen konnte die SG unter der Woche setzen. Auf ihrem Instagram-Kanal (@svadelsried1946) gaben sie mit einem Vorstellungsvideo einen namhaften Neuzugang bekannt. Laurin Völlmerk wechselt vom FC Gundelfingen zur SG /Welden und wird dort ab sofort mit der Nummer 22 auflaufen. Der erst 20-jährige Stürmer konnte letztes Jahr beim FC Gundelfingen in 23 Einsätzen mit sechs Toren in der Bayernliga überzeugen. Völlmerk durchlief ab der D-Jugend die gesamte Jugend der Gundelfinger, bis auf ein Jahr beim FC Stätzling. Mit seinem starken Abschluss und seinem wuchtigen Körper hat das junge Stürmertalent für Aufsehen gesorgt und hätte auch Angebote aus höheren Spielklassen gehabt.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis