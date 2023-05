TSV Dinkelscherben jubelt nur kurz

Plus Gegen den FC Oberstdorf hält die Freude einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft des TSV Dinkelscherben über die Führung nicht lange.

In einer flotten Partie teilten sich der TSV Dinkelscherben und der FC Oberstdorf beim 1:1 vor 200 Zuschauern die Punkte. Dabei hatte das heimische Trainergespann um Michael Finkel, Harald Fürst und Phillip Schmid schon einige Sorgenfalten auf der Stirn nach den inzwischen vielen personellen Ausfällen. Denn neben den Langzeitverletzten fehlten auch Kapitän Simon Motzet und der letztjährige 67-Tore-Sturm um Schmid, Thomas Kubina und Julian Kastner. Aber die sehr junge TSV-Truppe mit wenig Bezirksliga-Erfahrung machte ihre Sache sowohl spielerisch als auch kämpferisch gut gegen die mit 74 Treffern immerhin zweitbeste Offensive der Liga.

Von Beginn an suchten beide Mannschaften den Abschluss, aber Daniel Wiener, Albin Memaj, Julian Kastner, Alexander Brecheisen und Elias Sirch zielten bei ihren Abschlüssen zu ungenau oder der gute Gäste-Keeper Kay Kähni war zur Stelle. Bei den Lila-Weißen zeigte einmal mehr Lukas Kania mit starken Paraden gegen Andreas Maier und Daniel Geiger seine Klasse. Er hatte allerdings auch Glück bei einem Lattenstreichler von Christian Lingg.