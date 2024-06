TSV Dinkelscherben träumt von tollen Derbys

Der Fußball-Bezirksligist TSV Dinkelscherben könnte 2024/25 in der Nord-Gruppe starten

Nachdem Landesliga-Absteiger TSV Bobingen sowie der Meister der Kreisliga Augsburg ( FC Königsbrunn) und zwei der Aufsteiger über die Relegation (FC Bad Wörishofen und SpVgg Langerringen) aus dem Süden kommen, gibt es ein in der Bezirksliga Süd ein Überangebot an Mannschaften. Für eine Umgruppierung von Süd nach Nord käme der TSV Dinkelscherben in Frage, der damit den weiten und bei den Klubs aus dem nördlichen Landkreis ungeliebten Fahrten ins Allgäu aus dem Wege gehen könnte.

„Ja, wir haben einen Antrag gestellt und uns für den Norden beworben“, sagt Abteilungsleiter Martin Mehr auf Anfrage unserer Redaktion. Und das aus giutem Grund: „Mit dem Lokalrivalen TSV Ziemetshausen, dem VfR Jettingen sowie den Landkreisderby gegen Horgau, Meitingen und Gersthofen wäre das eine sehr interessante Liga für uns.“

Bezirksliga Nord: FC Stätzling , SV Wörnitzstein-Berg, VfL Ecknach , TSV Gersthofen , VfR Neuburg, TSV Meitingen , VfR Jettingen . FC Günzburg , SC Griesbeckerzell , TSV Hollenbach , FC Horgau , TSV Nördlingen II (Aufsteiger aus der Kreisliga Nord), TSV Ziemetshausen (Aufsteiger Kreisliga West), BC Rinnenthal (Aufsteiger Kreisliga Ost), SV Mering , TSV Dinkelscherben (Übersiedler aus der Bezirksliga Süd).