Fußball: TSV Leitershofen setzt sich durch

Fußball

Der Favorit rettet den Sieg über die Zeit

Dem TSV Leitershofen reicht eine Standardsituation, um den frechen Aufsteiger SV Gessertshausen zu besiegen.
Von Bernd Reiser
    Größte Mühe hatte der TSV Leitershofen (links Philipp Weber), um den Aufsteiger SV Gessertshausen mit 1:0 zu besiegen. Foto: Oliver Reiser

    Nach einer sehenswerten ersten Halbzeit reichte dem TSV Leitershofen ein überschaubarer zweiter Abschnitt, um gegen den Aufsteiger SV Gessertshausen in der Kreisklasse West einen 1:0-Sieg zu feiern.

