TSV Meitingen kassiert eine unnötige Niederlage

Der TSV Meitingen nutzt gegen den VfR Jettingen seine Chancen nicht.

„Wer seine Chancen nicht nutzt, wird irgendwann bestraft“ – genau diese – mittlerweile kostenpflichtige Phrase – trifft auf die mit 1:2 verlorene Partie der Fußball-Bezirksliga Nord des TSV Meitingen gegen den VfR Jettingen zu. Denn der TSV hat die „Hundertprozentigen“ nach der 1:0-Führung liegen gelassen und einen Elfmeter verschossen: Die Jettinger hatten eigentlich keine klare Torchance – haben daraus aber zwei Treffer gemacht.

Es war ein langes Abtasten beider Mannschaften. Gegen die tief stehenden VfR-ler hatte Meitingen so seine Probleme in die Tornähe zu kommen. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe Lukas Erhard eine langen Ball verarbeitete und den freistehenden Daniel Deppner bediente. Dieser machte mit einem feinen Hackentrick das 1:0. Meitingen verwaltete diese Führung bis zur Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei nahmen die Schwarz-Weißen sofort das Heft in die Hand. In der 53. Minute hätte Michael Meir die Führung ausbauen müssen. Eine zuckerfeine Flanke von Johannes Nießner konnte Meir alleinstehend vor dem Tor nicht in einen Treffer ummünzen. Genau so erging es Lukas Erhard, der sogar aus kurzer Distanz alleinstehend den Ball noch über das Tor beförderte (57.). Meitingen hätte zu diesem Zeitpunkt schon den Deckel drauf machen können. Und es kam, was kommen musste: Aus dem Nichts stochert Lukas Mayer den Ball nach einer verunglückten Abwehr zum Ausgleich an Schmitt vorbei (66.). Die Buja-Brückner-Schützlinge ließen sich davon wenig beeindrucken und spielten weiter nach vorne. Florian Bobinger konnte nur noch durch eine körperliche Attacke im Sechzehner gestoppt werden (70.). Den Fälligen Elfmeter schoss Daniel Deppner mit viel zu wenig Druck dem Jettinger Torwart Lucca Nagel, der die Ecke erahnt hatte, in die Hände (70.).

Wer nun auf Meitinger Seite dachte, schlimmer geht nimmer, wurde eines Besseren belehrt. Im Gegenzug, wiederum wie aus dem Nichts, kamen die Jettinger noch einmal vor das Tor, die Abwehr brachte den Ball wieder einmal nicht aus der Gefahrenzone und Daniel Heidenberger netzte die Kugel in der 71. Spielminute zum Siegtreffer in die Maschen. Bis auf einen Kopfballchance von Raphael Mahler in der Schlussminute, bekam der TSV Meitingen nicht mehr die Möglichkeit, Schadensbegrenzung zu betreiben. (vra)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Nießner (55. Berisha), Fichtner (64. Chouiloulidis), Deppner, Hummel (68. Heider), Erhard (71. Heckel), Winkler, Meir, Bobinger (86. Falch).

VfR Jettingen: Nagel, G. Heidenberger (46. Seckler), Riederle, Ocker (46. D. Heidenberger), Mayer, Pflieger, Fischer, Breskott, Holzbock (70. Hahn), Zeller (58. Prünstner), Ost.

Tore: 1:0 Deppner (30.), 1:1 Mayer (68.), 1:2 D. Heidenberger (71.). - Schiedsrichter: Keil (Langweid) - Zuschauer: 200. - Bes. Vorkommnisse: Jettingens Torhüter Nagel hält Foulelfmeter von Deppner (70.)