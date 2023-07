Fußball

31.07.2023

TSV Meitingen sieht schon wieder Rot

Plus Platzverweis nach Notbremse leitet Meitingens 1:3-Niederlage in Jettingen ein.

Artikel anhören Shape

Auch im zweiten Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord verlor der TSV Meitingen den Faden nach einer Roten Karte und am Ende das Spiel beim VfR Jettingen mit 1:3. Und das, obwohl die Lechtaler eine überragende erste Halbzeit spielten.

Die Buja-Brückner-Schützlinge hatten sich beim letztjährigen Vizemeister einiges vorgenommen. Von der ersten Minute an spielte der TSV druckvoll nach vorne. Eigentlich lief alles nach Plan. Alexander Heider traf nach einer tollen Kombination zur 0:1-Führung (14.). Jettingen setzte zum sofortigen Gegenangriff an, Matteo Komm konnte das Spielgerät aber nicht erfolgreich verwerten. In der 28. Minute hätten die Schwarz-Weißen die Zeichen auf Sieg stellen können, als Michael Meir völlig freistehend einen Volleyschuss über das Tor bugsierte. Wie es im Fußball halt oft so ist – wenn man seine Chancen nicht nutzt, nutzt sie halt der Gegner. In der 38. Spielminute hämmerte der überragende Jettinger Neuzugang Benedikt Ost einen Freistoß direkt zum Ausgleich in die Maschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen