TSV Steppach trifft auf eine echte Torfabrik

Der SV Straß, auf den der TSV Steppach in der Relegation trifft, hat 94 Treffer erzielt.

Bei der Auslosung der Relegationsspiele zu den Kreisklassen im Fußball-Kreis Augsburg hatte die „Glücksfee“ kein glückliches Händchen. Wäre nämlich der Tabellenzwölfte der Kreisklasse Neuburg (FC Illdorf) auf den Vizemeister der A-Klasse Neuburg (SV Straß) getroffen, hätte das bestimmt über 1.000 Zuschauende angelockt. Denn beide Vereine stammen aus der Marktgemeinde Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Das Los wollte es anders. Und so trifft nun der TSV Steppach als 12. der Kreisklasse Nordwest auf den SV Straß, der FC Illdorf auf die SpVgg Langerringen II (Vizemeister A-Klasse Süd). In diesem Fall liegen fast 80 Kilometer zwischen den beteiligten Orten.

Der SV Straß stellt mit 94 Treffern den erfolgreichsten Angriff in seiner Liga. Der ehemalige Regionalligaspieler des TSV Rain, Marco Friedl, hat mit 30 Treffern genau so viele erzielt, wie die gesamte Steppacher Mannschaft zusammen. Nachwuchsspieler Jannik Rechner (24) und der Nigerianer Bright Aikhionbare (20) sind ebenfalls kaum zu bremsen. Auf dieses Trio werden die Steppacher am heutigen Freitag (19 Uhr in Aindling) ein besonderes Augenmerk legen müssen. Nachdem der neu im Spielbetrieb mitwirkende TSV Meitingen II nach Informationen unserer Redaktion auf Antrag in die A-Klasse eingegliedert wird, sind dort alle 98 Plätze besetzt. Es wird also nur eine Relegationsrunde gespielt. Die Sieger gehen in die Kreisklasse, die Verlierer in die A-Klasse.

Bei den „Sandberg-Brasilianer“ war in dieser Saison viel Sand im Getriebe. „Wir haben es selber vergeigt und müssen die Relegation auf unsere Kappe nehmen“, bilanziert Abteilungsleiter Rainer Christl. Für Trainer Jürgen Rößle wird es das letzte Spiel sein. Der Coach verabschiedet sich nach acht Jahren beim TSV Steppach. Am liebsten würde er das natürlich mit dem Klassenerhalt machen und seinem Nachfolger Andreas Imminger einen Kreisklassisten übergeben. (oli/Foto: Andreas Lode)