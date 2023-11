Fußball

20.11.2023

Und wöchentlich grüßt die Anfangsphase

Plus Auch gegen den VfR Neuburg kassiert der FC Horgau ein frühes Gegentor, kommt aber noch zum 1:1.

Mit dem großen Vorhaben ins Spiel gegangen, dieses Mal die Anfangsphase nicht zu verschlafen, wurde der FC Horgau auch beim 1:1 gegen den VfR Neuburg wieder kalt erwischt.

Während die erste Möglichkeit noch auf der Seite der Horgauer lag, wurde man mit dem ersten Gegenzug gleich bestraft. Gerade einmal drei Minuten sind absolviert, als Felix Häberl hinter sich greifen muss. Nach einem wilden Hin und Her im Mittelfeld die Heimelf in der Defensive unsortiert und der zweite Ball gelangt zu Marco Bader, der an der Strafraumgrenze verdeckt abzieht. Die Kleeblätter brauchen ein paar Minuten, um den Schock zu verdauen und fahren zwei schnelle Angriffe über die linke Außenbahn. Dort werden Severin Blochum und sein Bruder Valentin jeweils durch den Abseitspfiff gestoppt. Es dauert dann bis zur 20. Minute, bis auch die Gäste wieder zwingend in der gegnerischen Hälfte agieren. Diallo kann das fahrige Abwehrverhalten nicht nutzen. Nach 34 Minuten dann die beste Gelegenheit für die Kleeblätter. Nach schönem Zusammenspiel im Mittelfeld bekommt Philip Meitinger das Spielgerät in zentraler Position und schließt platziert ab. Hätte der Ball etwas mehr Tempo gehabt, hätte sich Maiershofer im Tor der Gäste völlig vergebens gestreckt. So noch kein Erfolg für den FCH. Acht Minuten vor der Halbzeit Horgau dann mit Pech. Severin Blochums scharfe Hereingabe wird vom Neuburger Verteidiger an die Latte gedonnert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

