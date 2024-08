Ustersbachs Lebensversicherung trifft in der Nachspielzeit

Der SV Erlingen musste sich als Aufsteiger in die Kreisklasse Nordwest nach dem TSV Neusäß auch dem zweiten Absteiger geschlagen geben und verlor mit 0:5 gegen den SSV Anhausen. In einer turbulenten Partie mit zwei Roten Karten setzte sich der FC Emersacker gegen den FC Langweid 3:2 durch. Mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen die SpVgg Bachtal eroberte der SSV Neumünster die Tabellenspitze der Kreisklasse West 2.

Kreisklasse Nordwest

TSV Ustersbach - TSV Täfertingen 3:2 (1:1). Am Ende konnten sich die Hausherren durchsetzen und somit einen Fehlstart abwenden. Die Gäste gingen durch Dennis Tusch in Führung (5.). Dennis Biber gelang der Ausgleich (21.). Die Gäste brauchten auch im zweiten Abschnitt wenig Anlaufzeit und gingen durch Mohamed Toure erneut in Führung. Tobias Berchtold traf zum 2:2. Als bereits alles auf ein Remis hindeutete, handelten sich die Gäste eine Zeitstrafe ein. Diese Überzahl nutzten die Gelb-Blauen durch ihre Lebensversicherung Dennis Biber in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer. (BiLa)

FC Emersacker – FC Langweid 3:2 (3:1). Hintenraus wurde es richtig hektisch. Erst sah Langweids Adrian Hyra Rot (82.), wenig später Emersackers Jonas Kuchenbaur. Doch der Reihe nach: Felix Schluchter brachte per Hattrick den FCE binnen 35 Minuten mit 3:0 in Front. Die Gäste kamen fünf Minuten vor der Pause durch Michael Seitz auf 1:3 heran. Nach dem Wechsel verflachte die Partie, bevor es in der Schlussphase wild wurde. Nach den beiden Platzverweisen markierte Langweids Christoph Werner das 2:3, doch der Anschlusstreffer kam für die Gäste zu spät. (AZ)

TSV Dinkelscherben II – SV Thierhaupten 1:4 (0:1). Nach 32 Minuten markierte Thierhauptens Spielertrainer Niko Schröttle das 0:1. Matthias Kefer legte fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit nach. In Minute 53 verkürzte Maximilian Gschwilm auf 1:2, ehe Florian Kunz (62.) sowie Maximilian Schacherl (86.) mit dem 1:3 und 1:4 den Deckel drauf machten. (AZ)

TSV Gersthofen II – TSV Leitershofen 2:2 (2:0). Durchgang eins ging an die Gastgeber. Marko Jelusic (7.) und Dino Rekanovic (15.) brachten Gersthofens Reserve 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel wendete sich das Blatt. Max Wieland (48.) und Fabian Zimmermann (65.) markierten den am Ende gerechten 2:2-Endstand. (AZ)

SC Biberbach – TSV Neusäß 1:1 (1:1). Der TSV Neusäß ging nach fünf Minuten durch Marco Jukic in Führung. Fabian Meisinger konnte jedoch postwendend per Foulelfmeter ausgleichen. (AZ)

SV Erlingen – SSV Anhausen 0:5 (0:3). Der SSV Anhausen kam beim SV Erlingen zu einem hochverdienten 5:0-Auswärtssieg. Für die Gäste trafen Michael Schrettle, Hannes Maletzke, Dennis Woodcock sowie zweimal Alexander Micheler. (AZ)

VfR Foret – SV Gablingen 1:4 (1:1). Die Gastgeber gingen durch Gökhan Basalan in Führung (18.). Matthias Buckow glich noch vor dem Wechsel aus (35.). In der zweiten Halbzeit trafen zweimal Maximilian Krainik (57./Elfmeter und 84.) und Dominik Jehmiller (90.4) zum am Ende klaren Sieg für die Gäste.

Kreisklasse Süd

Türk SV Augsburg II - SG Margertshausen/Fischach 6:2 (2:1). Gewaltig unter die Räder kam die SG gegen die Bayernliga-Reserve, für die der Ex-Neusässer Mecnur Aysel gleich vierfach traf. Dabei hatte Daniel Hafner die Gäste per Elfmeter in Führung gebracht (14.), Marco Koschany verkürzte zum 3:2-Zwischenstand. (52.)

Kreisklasse West 2

SSV Neumünster -SpVgg Bachtal 5:1 (2:1). Nach elf Minuten brachte Patrick Mair die Gäste in Führung. Neumünster schüttelte sich kurz und kam durch einen Doppelschlag von Pascal Schrodi (15.) und Franz Behmer (18.) zur 2:1-Führung. Nach dem Wechsel machten Dominik Füßmann (55.), Fabian Schrodi (81.) und Christian Wink (87./Elfmeter) dann alles klar.