Vom Steppacher Sandberg zu Juventus Turin

Fabrizio Romano ist eine Social-Media-Persönlichkeit. Der italienische Sportjournalist verfügt über unzählige Kontakte zu Entscheidungsträgern im Profifußball. Dadurch gelingt es ihm immer wieder, bevorstehende Transfers frühzeitig über die sozialen Medien bekanntzugeben. So orakelte er unlängst, dass Luca Trocino kurz vor einem Wechsel vom FC Augsburg an die Nachwuchsakademie von Juventus Turin stehen soll. Vor wenigen Tagen wurde dieser Schritt nun vollzogen. Der 16-Jährige hat einen Dreijahresvertrag beim italienischen Rekordmeister unterschrieben. „Die alte Dame“, wie der Verein auch genannt wird, zählt zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt, hält mit 36 Meistertiteln sowie 15 Coppa-Italia-Siegen alle Rekorde in Italien. „Juve ist in Italien, wie der FC Bayern in Deutschland“, freut sich auch sein Vater Enzo über den spektakulären Wechsel.

Oliver Reiser