Wörleschwangs Kapitän Josef Schreiber: Der Hobbykoch will es sportlich nochmal wissen

Der Kapitän des SV Wörleschwang, Josef „Joey“ Schreiber, steht in der A-Klasse Augsburg Nordwest mit seinem Team vor der Partie gegen die SG Bonstetten (So, 15 Uhr). Der 31-jährige Innenverteidiger, der im Außendienst in der Heiztechnikbranche arbeitet, ist direkt neben dem Sportplatz aufgewachsen und verkörpert wie kaum ein anderer den SVW. „Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung sind wir mit sieben Punkten aus drei Partien gut gestartet, wir peilen am Ende die Top 3 an“, sagt der in Dinkelscherben wohnende Abwehrchef. Auch abseits des Rasens ist Schreiber sportlich unterwegs: Neben gemeinsamer Zeit mit Freundin Marina und seiner zweijährigen Tochter, gleitet er die Skipisten Südtirols hinunter, schwingt sich im Kroatienurlaub hinter das Steuer eines Motorboots oder steht auf den Wasserskiern.

