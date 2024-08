Wenn auf die Gala eine Blamage folgt

Nach dem Ausscheiden des TSV Meitingen in Langweid vor Wochenfrist können sich nun auch der TSV Gersthofen und der FC Horgau ganz auf die Punktrunde der Bezirksliga Nord konzentrieren, denn beide handelten sich am Mittwochabend peinliche Pokalpleiten gegen Mannschaften aus der A-Klasse beziehungsweise Kreisklasse ein. Auch der TSV Dinkelscherben stand schon mit einem Bein im Aus. Da gibt es am Wochenende einiges auszumerzen.

