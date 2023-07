Fußball

17.07.2023

Wenn die Generalprobe zum Hitzetest wird

Plus Der TSV Gersthofen hält gegen Regionalliga-Absteiger TSV Rain eine gute Stunde gut mit. SpVgg Westheim geht vom Neusässer Stadtfest geschädigt gegen Stätzling mit 0:8 unter.

Aus dem Härtetest zur Generalprobe für die am kommenden Wochenende beginnende Saison für die Bezirksligisten wurde ein Hitzetest. Vor allem am Samstag herrschten tropische Temperaturen, denen der TSV Gersthofen trotz zahlreicher Trinkpausen nur eine Halbzeit trotzen konnte. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage gegen den Regionalliga-Absteiger TSV Rain zu Buche. Die beiden Generalproben des TSV Dinkelscherben in der Bezirksliga Süd am kommenden Sonntag gegen Türkgücü Königsbrunn sind nur teilweise geglückt.

TSV Dinkelscherben – VfR Jettingen 4:2 (1:2). Hakan Avci brachte den TSV zwar schon früh in Führung (4.), doch bis zur Halbzeit geriet man mit 1:2 in Rückstand. Aufgrund einer sehr starken zweiten Halbzeit konnte das Spiel aber noch durch die Doppel-Torschützen Avci (81.) und Thomas Kubina (68./90.) gedreht werden.

TSV Offingen – TSV Dinkelscherben 4:3 (1:1). Auch gegen den anderen Nord-Bezirksligsten zeigten die Lila-Weißen, dass sie trotz der Abgänge ihrer letztjährigen Goalgetter Phillip Schmid und Alex Brecheisen Tore erzielen können. Das letzte Testspiel ging zwar verloren, aber trotzdem zeigte der TSV stark ersatzgeschwächt noch eine ordentliche Leistung. Elias Sirch traf für die Lila-Weißen unter brütender Hitze bereits in der 5. Minute zum 1:0. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 besorgte Thomas Kubina (62.). Das 3:3 durch Albin Memaj (68.) konnte nicht über die Ziellinie gebraucht werden, da Offingen kurz vor Schluss (89.) noch das 4:3 erzielte. Grundsätzlich ist Trainer Michael Finkel mit der Sommervorbereitung und den gezeigten Leistungen zufrieden und blickt zuversichtlich auf das erste anstehende Punktspiel. (mahr)

TSV Gersthofen – TSV Rain 1:4 (0:0). Bis zur 65. Minute war der Landesliga-Absteiger dem Regionalliga-Absteiger ein gleichwertiger Gegner. Ein unnötiger Elfmeter, verwandelt von Tim Härtel , führte zum 0:1. Last-minute-Neuzugang Aivin Emini, der in der Jugend beim FC Augsburg in der U17- und U19-Bundesliga gespielt, aber zuletzt pausiert hat, traf wenig später ebenfalls vom Punkt zum 1:1. Manuel Lippe war im Strafraum gelegt worden, nachdem ihn Matthias Balder wunderbar in Szene gesetzt hatte. Unmittelbar darauf ging beim TSV Gersthofen nach sieben Wechseln auf einen Streich jedoch die Ordnung verloren. Die Gäste nutzten das schonungslos aus. Fast mühelos konnten sich Benjamin Krist (65.), Dominik Schröder (70.) und Gabriel Hasenbichler (76.) gegen die nun poröse TSV-Hintermannschaft durchsetzen und innerhalb von elf Minuten dreimal zum 1:4 einnetzen.

SpVgg Westheim – FC Stätzling 0:8 (0:3). Anscheinend vom Stadtfest , auf dem die SpVgg einen Stand betreibt, geschädigt, hatte der Kreisligist gegen den Bezirksligisten keine Chance und wurde vor allem im zweiten Durchgang förmlich überrollt.

TSV Neusäß – FC Horgau 1:0 (0:0). Nachdem der neue Torhüter Deniz Eryildirim berufsbedingt erst später eintraf, musste Serkan Demharter in den ersten 20 Minuten das Tor des TSV Neusäß hüten. Der Spielertrainer, eigentlich Feldspieler, hielt sein Gehäuse sauber, sodass Milosh Zivachki in der vorletzten Minute den Siegtreffer für den Kreisligisten erzielen konnte und dem Bezirksligisten aus Horgau damit endgültig die Generalprobe verpatzte.

TSV Steppach – Suryoye Assyrer Augsburg 3:2 (2:0). Maximilian Weidt (5.) und Tim Mayr (29.) brachten den TSV in Führung. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer der Gäste konnte Andreas Heinrich den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellen, ehe Ndifereke Umoh den Endstand besorgte.

FC Haunstetten – SC Biberbach 0:2 (0:2). Aufgrund einer starken ersten Halbzeit setzte sich der Kreisklassenaufsteiger beim Augsburger Kreisklassisten durch. Sebastian Almer (11.) und Fabian Wüst (34.) waren die Torschützen.

TSV Täfertingen – SV Gold-Blau Augsburg 3:1 (0:1). Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehten Dennis Tusch (50.) und Vasile Isaila (60.) den Spieß um. Der 3:1-Endstand resultierte aus einem Eigentor (71.).

TSV Gersthofen II – Türkspor Aichach 3:4 (1:2). Zweimal konnten Fabian Pinkawa (41.) und Dino Rekanovic (61.) für die Gersthofer Reservisten egalisieren, doch am Ende setzten sich die Gäste aus der A-Klasse Aichach durch. Yunus Sakarya traf noch zum 3:4 (81.).

