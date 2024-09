Wilde Spiele mit zehn und elf Treffern

Nach den Regenfluten folgten die Torfluten. Elf Treffer gab es beim 9:3 der SG Lützelburg in Ellgau, zehn beim 6:4-Sieg des SV Bonstetten gegen die SpVgg Auerbach II. Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen traf beim 7:0 gegen den SV Schwabegg II gleich fünfmal.

TSV Zusmarshausen II - BSC Heretsried 3:0 (2:0). Einen verdienten Sieg landete der TSV Zusmarshausen II gegen den BSC Heretsried. Für die Heimelf trafen: Eric Elze (38.), Tobias Kuchenbaur (40.) und Jakob Böck (50.). (AZ)

SG Adelsried/Welden II – SV Wörleschwang 2:2 (1:0). Laurin Völlmerk brachte die Heimelf zweimaLin Führung (16. Und 85.). Tom Günther (65.) sowie Niklas Schmid (88.) markierten 1:1 beziehungsweise 2:2-Ausgleich zum letztlich verdienten Remis. (AZ)

SV Bonstetten – SpVgg Auerbach-Streitheim II 6:4 (2:3). Man merkte den beiden Kellerkindern die Verunsicherung an, die aus dem misslungenen Saisonstart entstanden ist. Bonstetten ging zwar früh durch Mathias Streil (6.) in Führung, blieb aber unsicher und lag nach einer halben Stunde plötzlich durch Treffer von Jannis Hemm (21.) und Christian Unger (30.) zurück. Michael Gollings Ausgleich (34.) machten sie wieder durch ein Eigentor (44.) zunichte. Gheorgita Natac (51.), Vasile Adragai (55./Foulelfmeter und 60.) und Philipp Toth (68.) stellten auf 6:3. Doch Sicherheit entstand weiterhin nicht. Christian Unger verkürzte gleich wieder (69.,/Foulelfmeter) und hatte kurz darauf Pech mit einem Lattentreffer. So zitterten sich die Hausherren in einem wilden Spiel ins Ziel.

TSV Ellgau – SG TSV Lützelburg/SV Achsheim 2:9 (0:6). Einen Hattrick markierte Florian Kamissek (15., 61. und 65.) beim Kantersieg. Die weiteren Tore für die Gäste erzielten Nils Heißerer (20.), Christoph Bichler (21. und 44.), Elias Christi (30.) sowie Michael Hertle (51.). Hinzu kam ein Ellgauer Eigentor (4.). Die TSV-Ehrentreffer schossen Patrick Gossler (70.) und Wolfgang Fendt (89.) (AZ)

TSV Herbertshofen – CSC Batzenhofen-Hirblingen 3:1 (0:0). In einem lange ausgeglichen Spiel, war es Herbertshofens Luca Kreisel, der mit einem lupenreinen Hattrick die Partie zugunsten der Heimelf entschied (52, 66. Und 85.). Der CSC konnte durch Leon Schuster lediglich Ergebniskosmetik betreiben (86.). (AZ).

A-Klasse Süd

SV Gessertshausen - SV Schwabegg II 7:0 (3:0). Spätestens zur Mitte der ersten Halbzeit übernahm der SVG vollends das Zepter und gewann letztlich souverän und auch in der Höhe durchaus verdient. Dabei zeigte sich erneut Torjäger Georg Zimmermann mit fünf Treffern, darunter vier in Folge, in bestechender Form. Die weiteren Treffer erzielten Tim Elster und Johannes Hartinger. Aber auch Top-Vorlagengeber Benedikt Mayer drückte dem Spiel seinen Stempel auf. (gf-)

A-Klasse West

SpVgg Deuringen - TSV Firnhaberau II 2:0 (0:0). Mit einem blauen Auge davongekommen ist die SpVgg. Die Gäste verschossen unter anderem einen Handelfmeter und eine Führung wäre nicht unverdient gewesen. Doch Deuringen hatte Glück und in der 80. Minute erzielte David Färber nach einem Freistoß das 1:0. Kurz vor Schluss legte Marco Karnstedt per Fernschuss zum 2:0-Endstand nach. (MS-)

TSV Täfertingen II – SpVgg Westheim II 2:4 (0:1). Mit einem Kraftakt erkämpfte sich die SpVgg den ersten Saisonsieg, die nach 28 Minuten durch Fabian Schild in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel verhalf ein Eigentor der Gäste (61.) sowie ein Strafstoß von Johann Baumann (70.) dem TSV, die Partie zu drehen. Doch Westheim gab nicht auf und erkämpfte sich durch Treffer von Roman Prinz (79.) und Benjamin Walter (82. und 89.) den Sieg. – Zuschauer: 40. (AL)

TSV Leitershofen II – SpVgg Bärenkeller 1:3 (0:1). Der Ehrentreffer von Simon Päsler (87.) kam zu spät, um an der Niederlage noch etwas rütteln zu können. – Zuschauer: 40. (AL)

Hainhofener SV – TSG Hochzoll II 2:1 (0:0). Es dauerte bis 65. Minute, ehe Maximilian Weiland den HSV-Führungstreffer erzielte, Tomasz Milewski legte nur vier Minuten später zum 2:0 nach. Die Gäste kamen nur noch auf 2:1 ran (75.). – Zuschauer: 60. (AL)

KSV BIH Augsburg - TSG Stadtbergen 3:1 (1:0). Nichts zu holen gab es für die TSG, die bereits zur Pause deutlich höher in Rückstand liegen hätte können. Erst in der Schlussphase gelang noch der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand durch Moutasm Al Dakmousi (87.). – Zuschauer: 10. (AL)