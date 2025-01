Budenzauber feiert in Stadtbergen Premiere

Eine sportliche Ewigkeit lang war Günzburg der Nabel der schwäbischen Futsal-Welt, nun zieht der Budenzauber wieder in Richtung Augsburg. Zum ersten Mal wird das Finale um die Bezirksmeisterschaft im Futsal in der Sporthalle in Stadtbergen ausgetragen. Und als hätten es die Verantwortlichen geahnt: Am Samstag, 11. Januar, können sage und schreibe vier Mannschaften aus dem Landkreis Augsburg Heimrecht genießen. Bei den Frauen ist der SC Biberbach am Start, bei den Männern Titelverteidiger TSV Bobingen sowie der SV Cosmos Aystetten und der TSV Meitingen.

