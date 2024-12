Budenzauber in Höchstädt und Wertingen

Die Verantwortlichen des TSV Wertingen haben den Spielplan beim jährlichen UR Bau-Cup in der Stadthalle bei der Neuauflage am zweiten Weihnachtsfeiertag ein wenig reformiert: Statt in drei Gruppen wird nur noch in zwei Staffeln die Vorrunde ausgetragen, und statt bisher neun Teams sind in zwei Vierergruppen nur noch insgesamt acht Teams am Start.

„Das Interesse der einzelnen Spieler und Mannschaften an Hallenturnieren ist leider nicht mehr so vorhanden wie in früheren Jahren“, stellt Wertingens Abteilungsleiter Matthias Demharter nüchtern fest. Dennoch ist es den Verantwortlichen gelungen ein Turnier auf die Beine zu stellen, bei dem so manches Derby das andere jagt. So treffen beispielsweise in der Gruppe A Ausrichter TSV Wertingen und der TSV Binswangen aufeinander, in der Gruppe B kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus der Großgemeinde Buttenwiesen. Dabei fordert der FC Pfaffenhofen Untere-Zusam den TSV Unterthürheim heraus. Und auch die Begegnung zwischen der SG Welden/Adelsried und dem FC Emersacker verspricht angesichts der räumlichen Nähe beider Teams eine gewisse Brisanz. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den FC Osterbuch und den SV Erlingen.

Gespielt wird in Wertingen am Donnerstag ab 15 Uhr mit Rundumbande und auf große Tore. Klassischer Hallenfußball also und kein Futsal, der bei den Vereinen in der Region seit seiner Einführung nicht so beliebt ist, wie sich das die Entscheidungsträger beim Bayerischen Fußball-Verband eigentlich vorgestellt hatten.

Neues Konzept beim Turnier in Höchstädt

Zum ersten Mal seit 2019 findet am 2. Weihnachtsfeiertag wieder das traditionsreiche Reichhardt-Masters der SSV Höchstädt statt. Bereits zum insgesamt 26. Mal wird in der Höchstädter Nordschwabenhalle bei klassischem Hallenfußball mit Rund-um-Bande am Donnerstag dem runden Leder nachgejagt.

Hauptorganisator Thomas Kehrle und sein Team haben sich zur Wiederbelebung der Veranstaltung ein neues Konzept einfallen lassen: So wird es einige für die Zuschauer attraktive Sonderregeln geben, abseits des Feldes locken ein parallel stattfindendes Darts-Turnier sowie eine neue Coktailbar in die Halle. Das Teilnehmerfeld besteht aus insgesamt acht Mannschaften, welche zunächst in der zwei Vierergruppen gegeneinander antreten. In der Gruppe A trifft Landesligist FC Gundelfingen als klassenhöchster Teilnehmer auf die drei Kreisligisten und Landkreisrivalen vom FC Lauingen, der SSV Glött sowie Gastgeber SSV Höchstädt. In der Gruppe B treffen die vom Ex-Höchstädter Johannes Putz trainierten Bezirksligisten vom VfR Jettingen auf die erstmals teilnehmende SpVgg Langerringen (1. Platz Kreisliga Augsburg), den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga West, Türk Gücü Lauingen, sowie den Tabellenführer der Kreisklasse Nord 2, den BC Schretzheim, welcher mit Christoph Kehrle ebenfalls von einem ehemaligen Höchstädter Aktiven trainiert wird. Das Turnier beginnt um 15 Uhr mit der Partie SSV Glött – SSV Höchstädt, das Finale steigt um 19.30 Uhr, anschließend erfolgt sofort die Siegerehrung.

Die Turnierpläne

Reichardt-Masters, Donnerstag, 26. Dezember, Nordschwabenhalle in Höchstädt

Gruppe A: FC Gundelfingen U23, SSV Glött, FC Lauingen, SSV Höchstädt

Gruppe B: VfR Jettingen, SpVgg Langerringen, Türk Gücü Lauingen, BC Schretzheim

Spielplan:

15.00 Uhr: Glött – Höchstädt

15.15 Uhr: FC Gundelfingen – FC Lauingen

15.30 Uhr: Langerringen – Jettingen

15.45 Uhr: TG Lauingen – Schretzheim

16.00 Uhr: Glött – Gundelfingen

16.15 Uhr: FC Lauingen – Höchstädt

16.30 Uhr: Langerringen – TG Lauingen

16.45 Uhr: Schretzheim – Jettingen

17.00 Uhr: Höchstädt – Gundelfingen

17.15 Uhr: FC Lauingen – Glött

17.30 Uhr: Jettingen – TG Lauingen

17.45 Uhr: Schretzheim – Langerringen

18.15 Uhr: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

18.30 Uhr: 1. Gruppe B – 2. Gruppe A

18.45 Uhr: 4. Gruppe A- 4. Gruppe B

19.00 Uhr: 3. Gruppe A- 3. Gruppe B

19.15 Uhr: Spiel um Platz drei

19.30 Uhr. Endspiel

UR Bau-Cup, Donnerstag, 26. Dezember, Stadthalle Wertingen

Gruppe A: TSV Wertingen, TSV Binswangen, FC Osterbuch, SV Erlingen

Gruppe B: SG Welden/Adelsried, FC Pafffenhofen-Untere Zusam, TSV Unterthürheim, FC Emersacker

Spielplan

15.00 Uhr: Wertingen - Osterbuch

15.13 Uhr: Binswangen – Erlingen

15.26 Uhr: Welden – Unterthürheim

15.39 Uhr: FC PUZ – Emersacker

15.52 Uhr: Osterbuch – Binswangen

16.05 Uhr: Erlingen – Wertingen

16.18 Uhr: Emersacker – FC PUZ

16.31 Uhr: Unterthürheim – Welden

16.44 Uhr: Osterbuch – Erlingen

16.57 Uhr: Wertingen – Binswangen

17.10 Uhr: Unterthürheim – Emersacker

17.23 Uhr: Welden – FC PUZ

18.15 Uhr: 1. Gruppe A – Zweiter Gruppe B

18.28 Uhr: 1. Gruppe B – Zweiter Gruppe A

18.41 Uhr: 4 Gruppe A – 4. Gruppe B

18.54 Uhr: 3. Gruppe A – 3. Gruppe B

19.07 Uhr: Spiel um Platz 3

19.45 Uhr: Endspiel