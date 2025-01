Cosmos Aystetten gelingt der nächste Streich

Der SV Cosmos Aystetten hat den zweiten Hallentitel dieser Saison eingefahren. Nach der Augsburger Landkreismeisterschaft sicherte sich der abstiegsbedrohte Landesligist nun auch den Titel im Fußball-Kreis Augsburg.. Am Ende eines über fünf Stunden langen Fußballtages fiel die Entscheidung im Finale gegen den TSV Meitingen 25 Sekunden vor der Schlusssirene. Da stocherte Raphael Marksteiner einen sensationellen Chipball des zum besten Spieler des Turniers gewählten Tobias Ullmann irgendwie zum 1:0-Siegtreffer ins Netz. Zuvor hatte eher der Bezirksligist das Finale dominiert, war jedoch ein ums andere Mal an den spektakulären Paraden von Cosmos-Schlussmann Niklas Frank gescheitert. „Schade, dass wir ausgerechnet durch so ein Tor verloren haben“, bilanzierte Meitingens Trainer Andreas Wessig.

„Ich habe ein Luftloch geschlagen“, gestand der überglückliche Torschütze. Marksteiner hatte den Ball mit seinen langen Beinen trotzdem durch die Beine von Meitingens Keeper Tommy Wendtner bugsieren können. Der Schlussmann des Bezirksligisten wurde zum besten Torhüter gekürt - nicht zuletzt deshalb weil er im Halbfinale den einzigen Sechsmeter abwehren konnte, beziehungsweise beim Geballer aus kürzester Distanz, das genauso dumpfbackig ist, wie das vorzeitige Geböller an Silvester, von Cemal Nam voll am Kopf getroffen wurde. Dieser Kopfschuss bedeutet für den TSV Meitingen nicht nur den Einzug ins Finale, sondern auch die Teilnahme an den Schwäbischen Titelkämpfen am kommenden Samstag in Stadtbergen. „Das war das blaue Auge und die Beule wert“, konnte Wendtner bei der Übergabe der Ehrenpreise schon wieder lachen.

Genz im Gegensatz zu Christopher Detke, der zusammen mit Adrian Schlotterer den TSV Bobingen betreute, der diesmal nur mit dem vierten Platz vorlieb nehmen musste: „Jetzt sind wir zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale ausgeschieden. Das wurmt einen schon, auch wenn es immer knapp war. Nächste Woche müssen wir eine Schippe drauflegen.“ Schlotterer zeigte sich zuversichtlich: „Mit den fehlenden Hüseyin Tomakin, Nicolai Petereit und Nicolas Prestel kommt noch mehr Qualität ins Spiel.“

Icon Vergrößern Ehrenpreis gab es für den besten Spieler Tobias Ullmann, den besten Torhüter Tommy Wendtner und Torschützenkönig Dominik Isufi. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Ehrenpreis gab es für den besten Spieler Tobias Ullmann, den besten Torhüter Tommy Wendtner und Torschützenkönig Dominik Isufi. Foto: Oliver Reiser

Die Trophäe des Torschützenkönigs konnte Dominik Isufi vom SV Cosmos Aystetten einheimsen, der nicht nur aufgrund seiner vier Treffer zu den auffälligsten Erscheinungen auf dem Parkett gehörte.. Allein beim 6:1 im Halbfinale gegen den FC Öz Akdeniz, der nach einer Zeitstrafe gegen Özgün Kaplan förmlich ins sich zusammen fiel, traf er dreifach. Im ersten der vorweggenommen Endspiele gegen den Augsburger Stadtmeister TSV Haunstetten traf er mit einem spektakulären „Bauernspitz“ aus spitzen Winkel zum 1:0.

Bereits nach der Vorrunde war für den FC Horgau Endstation. Den Kleeblättern nutzte nach einem 1:1 gegen den FC Öz Akdeniz und einer 0:3-Niederlage gegen den TSV Meitingen, bei dem sie die letzten beiden Treffer ins verlassen Tor kassierten, auch ein 2:1-Sieg gegen den gastgebenden TSV Friedberg nichts mehr, weil sich der TSV Meitingen und Öz Akdeniz in den letzten Minuten auf ein torloses 0:0 einigten, wie einst Deutschland und Österreich im Nichtangriffspakt bei der Weltmeisterschaft 1982.