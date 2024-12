Ein Hauch von Bundesliga und Erinnerung weht durch die Halle

Allen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt ihn noch, den Budenzauber, der vor vielen Jahren die Menschen massenhalft in die Hallen lockte. Während bei den diversen Landkreismeisterschaften zwar immer weniger Mannschaften an den Start gehen, war im vergangenen Jahr bei der Premiere des Edeka-Stoll-Cups in Meitingen Spektakel angesagt. Rund 1.000 Zuschauer erfreuten sich nicht nur an zwei Turnieren für Frauen und Männer, sondern auch an zwei Auswahlmannschaften, größeren Toren und einem Penaltyschießen, das anstatt des ansonsten nach Futsal-Regeln humorlosen Geballers vom Sechsmeterpunkt zum Einsatz kam. Am Samstag, 29. Dezember, gibt es nun eine Neuaflage. Beim 2. Edeka-Stoll-Cup weht nicht nur ein Hauch von Bundesliga durch die Halle, es zieht auch etwas Wehmut ein, wenn an Ali Dabestani gedacht wird.

Vor vollen Rängen jubelten auch die Fußball-Frauen beim Hallenturnier um den Edeka-Stoll-Cup in Meitingen

Der allseits beliebte Spieler und Trainer, der für den TSV Meitingen, den TSV Wertingen, den TSV Landsberg oder den TSV Friedberg aktiv war, ist 2023 im Alter von 41 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren treffen sich ehemalige Mitspieler und Kameraden in „Ali‘s Team“ zum Hallenkick, um gegen Mannschaften aus der Umgebung anzutreten. Organisator Fabian Wolf hat auch diesmal eine Truppe zusammengetrommelt. Neben den Meitingern Arthur Fichtner, Martin Winkler, Alexander Heider treten Marvin Osman (SV Münster), Christoph Bronnhuber (SV Aislingen), Matthias Schuster (zuletzt FC Affing) Benjamin Seidel (SV Grün-Weiß Baiershofen) und Wolf selbst aufs Parkett. Neu mit dabei ist eine Donau-Ries-Auswahl, die von Stefan Fischer zusammengestellt wird. „Fischer ist ein guter Freund von Dabestani und wollte unbedingt zum guten zeck beitragen“, erklärt Fabian Wolf, dass die Kicker um den Trainer des SC Tapfheim gleich einmal 500 Euro für den großen Spendentopf mitbringen wollen.

Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 2.000 Euro an den „Bunten Kreis“ übergeben werden, den auch Ali Dabestani immer unterstützt hatte. Darüber freuten sich auch seine Witwe und seine Eltern. Heuer wird ein Eintrittspreis von zwei Euro fällig, der ebenfalls den guten Zweck zugute kommt.

Der SV Ehiongen/Ortlfingen ist Titelverteidiger beim Edeka-Stoll-Cup in Meitingen

Während das Turnier der Herren, an dem neben den beiden Auswahlteams auch noch der SV Gablingen, Titelverteidiger SV Ehingen/Ortlfingen, SV Thierhaupten, TSV Meitingen II und die Gastgeber SV Erlingen und SC Biberbach teilnehmen, um 15 Uhr beginnt, treten ab 11 Uhr bereits acht Damenmannschaften aufs Parkett. Darunter mit dem FC Augsburg (Bezirksliga Schwaben) und Titelverteidiger 1. FC Heidenheim (Oberliga Baden-Württemberg) sogar die weiblichen Vertretungen von Bundesligisten. In der 2. Bundesliga spielt der FC Ingolstadt, der seine zweite Garnitur entsendet. Weiter am Start sind der Regionalligist Wacker München II, der TSV Ottobeuren, TSV Gilching-Argelsried und zwei Teams des SC Biberbach. Neben der Landesliga-Truppe auch „Elite Biberbach“, eine Mannschaft aus ehemaligen Spielerinnen, die es im vergangenen Jahr sogar ins Endspiel geschafft hatte.