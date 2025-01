Hartes Los für SC Biberbach

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im „Haus des Fußballs“ in München die Vorrunden-Gruppen für die Bayerische Hallenmeisterschaft der Frauen ausgelost, die am Samstag, 1. Februar, in der Sporthalle des Senefelder Gymnasiums im mittelfränkischen Treuchtlingen (Bürgermeister-Döbler-Allee 3, 91751 Treuchtlingen) ausgespielt wird. Die Ziehung der Kugeln aus dem Lostopf unter der Leitung von Romy Schwaiger (Beisitzerin im Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss) hat auch Lisa Seidler live auf dem BFV-Instagram-Kanal mit Spannung verfolgt: „Ein schweres Los. Das sind harte Brocken“, stöhnte die Spielertrainerin des Landesligisten SC Biberbach.

Erster Teilnehmer aus dem Landkreis Augsburg

Der Dorfverein ist als erste Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg überhaupt bei diesem Wettbewerb am Start und trifft in den Gruppenspielen auf den Schwabthaler SV (Bezirkssieger Oberfranken/Landesliga Nord), die zweite Mannschaft des Zweitbundesligisten SV 67 Weinberg II (Bezirkssieger Mittelfranken/Bayernliga) und den SV Frauenbiburg (Bezirkssieger Niederbayern/Bayernliga). In der Gruppe B treten die TSG Bastheim (Bezirkssieger Unterfranken/Bezirksliga), der 1. FC Schwarzenfeld (Bezirkssieger Oberpfalz/ Bezirksoberliga), die zweite Garnitur des Zweiligisten FC Ingolstadt 04 (Bezirkssieger Oberbayern/ Bayernliga) und der Ausrichter DJK Fiegenstall aus der Bezirksliga an.

Da der amtierender Titelträger FC Ruderting und der Endspielgegner TSV Schwaben Augsburg nicht dabei sind, wird es auf jeden Fall einen neuen Titelträger geben. Der Sieger der Bayerische Meisterschaft der Frauen qualifiziert sich für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft am 8. März in Ehningen (Baden-Württemberg) und erhält für den Sieg neben dem Siegerpokal und -wimpel einen Gutschein in Höhe von 750 Euro und eine Ladestation für eBikes im Wert von 1900 Euro - gestiftet vom Hauptsponsor JobRad. Für die zweit- und drittplatzierte Mannschaft gibt es ebenfalls Gutscheine im Wert von 500 und 250 Euro. Gleichzeitig finden in Treuchtlingen die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen statt.