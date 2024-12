Kreisklassist schlägt Aystetten

Der SV Cosmos Aystetten und der TSV Neusäß setzen sich bei der Vorrunde der Augsburger Landkreismeisterschaft durch und lösen damit das Ticket für die Endrunde, die am 29. Dezember in der Neusäßer Eichenwaldhalle stattfinden wird. In der Gruppenphase setzten sich die Aystetter souverän mit zwei Siegen gegen die SpVgg Westheim (3:2) und den TSV Neusäß (4:0) durch. Insbesondere gegen die Neusäßer überzeugten der Landesligist mit sehenswerten Kombinationen. Im letzten Spiel der Gruppe eins zwischen dem TSV Neusäß und der SpVgg Westheim ging es um den zweiten Tabellenplatz und damit das zweite Halbfinalticket. Der TSV war mit mehreren Futsal-Bayernligaspielern des TSV 1860 München angereist und diese zeigten, nach Anlaufschwierigkeiten gegen die Aystetter, ihre Qualität. Der 4:1-Sieg gegen den Kreisligisten aus Westheim war nur kurz gefährdet, als Skhar Zeman den 2:1 Anschluss erzielte. Danach machten Akif Dogan und Teeo Pejazic mit ihren Treffern den Deckel drauf und lösten das Halbfinalticket für den TSV Neusäß.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis