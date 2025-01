SC Biberbach jubelt, SV Cosmos Aystetten trauert

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach sind erstmals in ihrer Vereinsgeschichte schwäbischer Meister im Hallenfußball. Für kurze Zeit sah es bei der schier endlosen Endrunde, die rund sechseinhalb Stunden dauerte, in der mit über 1.000 Zuschauenden gefüllten Stadtberger Sporthalle sogar nach einem Doppelsieg für die Kicker aus dem Landkreis Augsburg aus. Im Finale der Männer platzten allerdings die Träume des SV Cosmos Aystetten in den letzten Sekunden wie eine Seifenblase.

Nicht zu fassen! Innerhalb weniger Sekunden verspielten die Fußballer des SV Cosmos Aystetten bei der Schwäbischen Endrunde im Hallenfußball den Titel.

Mit leeren Gesichtern und Tränen in den Augen saßen Spieler und Verantwortlich noch lange nach der Schlusssirene völlig apathisch in der Halle, währen die Fußballer des BSK Olympia Neugablonz euphorisch ihren 2:1-Sieg feierten. DAs ist bitter“, presste Abteilungsleiter Thomas Paschek schmallippig hervor. „45 Sekunden vor Schluss lagen wir noch mit 1:0 in Führung“, konnte es Sportdirektor Zlatko Mijailovic nicht fassen. Als Kevin Makowski zwei Minuten vor Schluss endlich die Überlegenheit des Landesligisten in Zählbares umgemünzt hatte, schienen die Cosmonauten auf dem besten Weg zum großen Triumph. Doch nach dem Ausgleich musste man exakt zehn Sekunden vor dem Ende auch noch den K.o.-Schlag zum 1:2 hinnehmen.

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte bei den Fußball-Frauen des SC Biberbach nach dem Gewinn des Schwäbischen Meistertitels im Hallenfußball.

Eine halbe Stunde zuvor hatten die Fußball-Frauen des SC Biberbach den ersten schwäbischen Meistertitel gefeiert. Der Landesligist ging zwar als Favorit ins Turnier, nachdem man den Rekordsieger TSV Schwaben Augsburg schon in der Vorrunde ausgeschaltet hatte, musste aber zweimal zittern. Im Halbfinale gegen den Bezirksligisten FC Blonhofen lag man gar mit 0:1 zurück, ehe Larissa Jarasch und die zur besten Spielerin gewählte Theresa Hammerl das Blatt noch wenden konnten. „Blonhofen hat es uns sehr schwer gemacht“, konstatierte die Torschützin. Sichtlich beeindruckt zeigte sie sich hingegen von der imposanten Kulisse. „Da hat man schon gesehen, dass bei den vielen jungen Spielerinnen die Nerven flattern“, so Trainer Fabian Wolf. „Erst recht, als wir nach einem Fehlpass einen Gegentreffer fressen mussten.“ Doch am Ende wurde alles gut, weil die Schützlinge von Spielertrainer Lisa Seidler im Finale noch einen drauflegen konnten. Julia Rauchmann hatte mit zwei Treffern für eine 2:0-Führung gegen den TSV Ottobeuren gesorgt. Nachdem die Damen handgreiflich wurde, kam Biberbach kurz aus dem Konzept und musste innerhalb weniger Sekunden gegen den kampfstarken Bezirksoberligisten den Ausgleich schlucken. Sophia Hammerl erlöste ihre Farben dann 44 Sekunden vor dem Ende mit dem verdienten Siegtreffer und setzte die Biberbacher Jubelarie in Gang.