Zwei A-Klassisten schaffen es ins Finale

Plus Der TSV Lützelburg setzt sich im Endspiel gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen durch, der zuvor im Stadtderby den Bezirksligist TSV Gersthofen aus dem Turnier gekickt hat.

Ein Turnier der Überraschungen erlebten die 120 Zuschauenden in der Halle der Gersthofer Mittelschule. Nicht der haushohe Favorit TSV Gersthofen oder der als Geheimtipp gehandelte SV Gablingen lösten das Ticket der Endrunde um die Landkreismeisterschaft im Hallenfußball, sondern zwei A-Klassisten. Im Endspiel, das ebenso wie der Rest der Veranstaltung auf überschaubarem Niveau stand, setzte sich dabei der TSV Lützelburg gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen durch einen Treffer von Nils Heißerer mit 1:0 durch.

Die ruhig und sachlich auftretenden Lützelburger hatten schon im Halbfinale eine gegen den SV Gablingen eine Nullnummer abgeliefert und erst im Strafstoßschießen mit 5:3 gewonnen, weil Maximilian Krainik bereits den ersten Schuss des SVG am Kasten vorbei gesetzt hatte. Ausgerechnet Krainik, der zusammen mit dem ehemaligen Gersthofern Stefan Schnurrer und Johannes Kiechl zu den besten Akteuren des Kreisklassisten zählte.