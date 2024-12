Gersthofer Handballer erfüllen Pflichtaufgabe

Am Samstag begann für die Herren der Spielgemeinschaft 1871/Gersthofen, mitten in der Hinrunde bereits die Rückrunde mit dem zweiten Spiel gegen den TSV Bäumenheim. Aus zeitlichen Gründen wurde das Spiel auf dieses Wochenende vorverlegt.

Als Tabellenletzter mit null Punkten ist der TSV ein vermeintlich „leichter“ Gegner, dessen Ergebnisse jedoch ein bisschen über den bisherigen Saisonverlauf täuschen können. So wurden die meisten Spiele nur knapp verloren und es konnte sehr häufig mit anderen Mannschaften mithalten werden, im Ergebnis jedoch keine Punkte gewonnen werden. Dennoch war die Zielsetzung und auch das Selbstverständnis der SG klar, hier mussten auswärts in jedem Fall zwei Punkte her, zumal in den letzten Spielen häufig sehr unglücklich die zwei Punkte nicht mitgenommen wurden.

Das Spiel war dann auch eher ausgeglichen, ob schon die Gäste aus Augsburg von Anfang an zu erkennen gegeben haben, dass sie hier die zwei Punkte mitnehmen wollen. So führten die Gäste auch das gesamte Spiel über, konnten sich aber nie ganz entscheidend absetzen, so dass auch bis in die letzten Minuten hinein die Spannung hochgehalten werden musste, um das Spiel nicht doch noch aus der Hand zu geben. Es war ein sehr körperbetontes und mit vielen 2 Minuten Strafen durchsetztes Spiel, in welchem spielerisches Niveau nur selten glänzen konnte. Auf Seiten der SG gab es während des Spiels, ob der harten Gangart der Hausherren, leider zwei schwerere Verletzungen, die mit mehrwöchigen Ausfallzeiten verbunden sind, zu beklagen.

Gersthofer Abwehr findet keinen Zugriff

Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen fand in der Abwehr leider zu keinem Zeitpunkt den nötigen Zugriff, um einfache Tore des TSV verhindern zu können. Die Beine waren zu schwer, die Abwehrbewegung zu langsam, so dass die Hausherren ein ums andere Mal zu leicht zu freien Abschlüssen und Torerfolgen kamen. Im Angriff setzten die Mannen um Spielertrainer Lukas Schmölz auf lange Ballstaffetten, um die Abwehr mit ihren schnellen Spielern auseinander zu ziehen. Hier konnte vor allem Felix Seitz mit sieben Treffern seine Schnelligkeit immer wieder ausspielen. Vom Siebenmeterpunkt war auch Markus Walter diesmal wieder mit einer hundertprozentigen Quote eine sichere Bank und strahlte so als Mannschaftskapitän auch die nötige Sicherheit und Ruhe aus. Am Ende konnte ein klarer 29:33 Auswärtssieg eingefahren werden. Dies verschafft der Spielgemeinschaft wieder etwas mehr Ruhe, Selbstbewusstsein und auch Sicherheit, um die nächste schwere Aufgabe, am Sonntag gegen den Tabellenführer des TSV Aichach erfolgreich bewerkstelligen zu können. (AZ)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Kranz M. (3), Rajikovaca, Seitz (7), Nachbauer (2), Schmölz, Walter M. (7/4), Feistle (1), Polz (5), Solis (1), Kraus (2), Kranz A. (1), Müller (Tor), Wiedemann (Tor).