SG 1871 Gersthofen verliert gegen einen Aufsteiger

Nachdem die Herren letzte Woche auswärts in Königsbrunn gefragt waren und dort am Ende das zweite Unentschieden in Folge holten, wollte man nun zuhause gegen den Aufsteiger den zweiten Sieg der Saison einfahren.

In den ersten Minuten bot sich den Zuschauern im PGK das gewohnte Bild. Die Mannschaft erarbeitet sich Chancen und scheiterte wieder einmal an sich selbst. So war es für den VfL nicht schwer die SG immer wieder aus der Deckung zu locken und durch klare Torchancen zum einfachen Torerfolg zu kommen, selbst jedoch war jeder Torerfolg ein zähes Ringen mit sich selbst und der guten Defensive der Gäste. Bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnte man jedoch den Rückstand klein halten und immer wieder ausgleichen, ehe ein Schlussspurt des Gegners für den 15:18 Pausenstand sorgte.

Nach zwei Remis ist die Pleite ein Dämpfer für die SG 1871

Leider bot sich auch nach der Halbzeit das gleiche Bild und den Herren der SG gelang es diesmal nicht wie in vorangegangenen Spielen die zweite Hälfte besser zu gestalten. Technische Fehler und eine wackelige Abwehr machten es dem Gegner leicht trotz eigener technischer Fehler und vergebenen Chancen die drei Tore-Führung mit kurzfristigen Verkürzungen auf zwei oder gar ein Tor Rückstand zu halten. Selbst eine doppelte Überzahl konnte seitens der SG nicht genutzt werden, um das Momentum des Spiels zu kippen. Somit endete das Spiel mit einem Stand von 28:31 für den VfL Günzburg II.

Nachdem die Herren sowohl gegen Königsbrunn als auch gegen Bobingen unentschieden spielten, gibt es mit dieser Niederlage einen Dämpfer. Da die Probleme gegen Günzburg keine Unbekannten sind, gilt es weiter als Mannschaft daran zu arbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Hierfür reist die SG am Samstag zum Auswärtsspiel nach Bäumenheim.

SG 1871 Gersthofen: Müller, Wiedemann (Tor), Kranz, Haunsetter (6), Kastner (1), Seitz (1), Nachbaur (3), Schmölz, Walter (3), Lindloff (4), Kürpik (2), Feistle (2), Polz (6/5), Kraus

Auch die Gersthofer Handballerinnen verlieren

Nach einer dreiwöchigen Spielpause ging es für die SG-Damen wieder aufs Feld. Zu Gast waren die Damen der TSG Augsburg. Die Partie gegen altbekannte Gesichter nahm ihren Lauf und schien leider von Beginn an unter keinem guten Stern zu stehen. Mehrere Ausfälle auf der Seite der Gastgeberinnen führten dazu, dass es wenige Wechselspielerinnen auf der Bank gab. Es wirkte so, als wäre die SG-Ladies sehr nervös und angespannt, da es im Angriffsspiel chaotisch und kopflos zuging. Erfolgreiche Torwürfe wurden hart erkämpft und im Gegenzug durch leichte Tore der TSG-lerinnen erwidert. Würfe aus der zweiten Reihe und Pässe zur Kreisspielerin hatte man leider nicht im Griff. Mit hart erkämpften 12 Toren ging es dann in die Halbzeitpause.

Was man besser machen wollte: In der Offensive dorthin gehen, wo es weh tut, Verantwortung übernehmen, keine überhasteten Aktionen. In der Abwehr dann bessere Absprachen, nicht spekulieren und die Kreisspielerin mehr im Blick haben. Ob es schließlich an der mangelnden Zahl an Wechselspielerinnen oder der immer noch vorhandenen Aufregung lag, ist unklar. Aber unsere Damen fanden nicht wirklich zurück ins Spiel und es herrschte resignierte Stimmung. Das nutzten die Gäste und konnten noch mehr leichte Tore erzielen und schließlich ihren Auswärtssieg zelebrieren.

SG 1871 Gersthofen: Kotas (Tor), Bota, Braun (3), Seiler, Schmidtmann (1), Dobberstein, Birk, Ahmetovic (10), Höfner, Schröder (4), Schmatkow (2), Karacic (3)