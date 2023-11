Erster Heimsieg trotz erstem Fehlwurf

Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen besiegt den Tabellenzweiten mit 28:22.

Für den Geschmack des Trainerduos Lukas Schmölz/Andreas Polz ein wenig zu nervenaufreibend konnten die Handballer der SG 1871 Gersthofen den bisherigen Tabellenzweiten TSV Göggingen nach einer fulminanten Schlussphase mit 28:22 besiegen. Somit war der erste Heimsieg in der Bezirksoberliga-Saison 2023/24 perfekt.

Den besseren Start erwischten die Hausherren und konnten sich nach fünf Spielminuten mit 4:1 in Front bringen. Aus einer gefestigten 6:0-Abwehr heraus bemühte man sich, den Ball zügig nach vorne zu spielen, vergab jedoch einige gute Möglichkeiten. Göggingen besann sich eines Besseren und kam in Überzahl zum 6:5-Anschlusstreffer (15.). Auf eine Szene hätte man jedoch verzichten können. SG-Kreisläufer Nils Lindloff stürzte in das Kniegelenk des Göggingers Jonas Richert, der sich hierbei vermutlich schwer verletzte. Doch das kurze Aufbäumen der TSVler konnte die Hausherren erfolgreich kontern. Markus Walter und Timm Erhard trafen zum 9:5. Obwohl man in Überzahl spielte und Torhüter Michael Müller mehrmals glänzend parierte, konnten die Gäste in der 26. Spielminute erstmals zum 9:9 ausgleichen, da die SG über fünf Minuten ohne Torerfolg blieb. Mit 13:13 ging es in die Pause.

In Halbzeit zwei ließ man sich zu sehr von der Spielweise der Gäste einschläfern. Infolge des ersten in dieser Saison vergebenen Siebenmeter durch Markus Walter, konnte der TSV Göggingen einen hauchdünnen Vorsprung wahren. Ein Aufschrei ging durch die Halle, als Moritz Voit in der 42. Spielminute aus aussichtsreicher Position von seinem Gegenspieler im Sprung zu Fall gebracht wurde. Das Schiedsrichtergespann verwies den Gögginger Spieler des Feldes. Die Hausherren versäumten es, in Überzahl einfache Tore zu generieren. Kurz darauf handelte man sich zudem eine weitere Zwei-Minuten-Zeitstrafe ein und Göggingen verwandelte einen Siebenmeter zur 17:18-Gästeführung.

Bis zur 51. Minute stand das Spiel auf Messers Schneide. Ehe sich die Gastgeber, wohlbemerkt in eigener Unterzahl, aus einer standhaften Defensive heraus, Tor um Tor absetzen konnten und dem Gästeteam knapp zehn Minuten keinen Torerfolg schenkten. Vor allem Lukas Schmölz als Spielertrainer konnte in dieser Phase Sicherheit am eigenen Kreis ausstrahlen und auch Torwart Müller tat sein Übriges. Beim Endstand von 28:22 beendeten die beiden Unparteiischen das Spiel und der erste Heimerfolg der Saison für die SG 1871-Männer stand zu Buche.

Schon am nächsten Wochenende gilt es sich beim BHC Königsbrunn zu beweisen. Spielbeginn ist am Samstag, 18. November um 19.30 Uhr in der Dreifachhalle Königsbrunn. (AZ)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Müller, Wiedemann (beide Tor), Kranz (2), Koppe, Haunstetter, Erhard (3), Schmölz (3), Markus Walter (7/4), Lindloff (1), Merz, Voit (2), Feistle (2), Schubert (4/1), Manuel Walter (4).