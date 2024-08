Horror-Auftakt für Aufsteiger Auerbach

Auerbachs Trainer Lubos Cerny war natürlich schon nach zwei Minuten restlos bedient, als er mit Dominik Demharter einen Leistungsträger nach einer schweren Verletzung ersetzen musste. Während Demharter, dem wir von dieser Stelle eine schneller Genesung wünschen, in die Klinik gefahren werden musste, bemühte sich sein Team in der Folge um Kontrolle und bekam die Partie immer besser in den Griff. Die Gastgeber waren in den Zweikämpfen bissiger und liesen die technisch starken Zusmarshauser nicht zur Entfaltung kommen. Einzig ein Lattenkracher von Raphael Schimunek sorgte für Gefahr, den Abstauber konnte Dejan Kos zwar im Tor unterbringen, allerdings stand er klar im Abseits. Nach einer halben Stunde wurde der TSV Zusmarshausen stärker, große Tormöglichkeiten wollten dabei jedoch nicht entstehen.

