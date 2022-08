Inline

17.08.2022

Alter schützt vor Titeln nicht

Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 35 Stundenkilometern rasen die Inliner durch den Stangenwald. An der Piste in der Innenstadt von Villablino in Spanien verfolgten 5000 Zuschauer, wie Patrick Stimpfle zwei Europameistertitel holte.

Plus Der Leitershofer Patrick Stimpfle von der RSG Wertachtal schreibt ein neues Kapitel in der Familiengeschichte und holt zwei Europameistertitel, die sehr emotional gefeiert werden.

Ein erfolgreiches Wochenende erlebte die RG Wertachtal bei den Europameisterschaften in Spanien. Patrick Stimpfle krönte sich in Villablina vor rund 5000 Zuschauern zum zweimaligen Europameister bei den Masters. Dies ist den Mitgliedern der Leitershofer Familie Stimpfle bisher nur als Trainer verschiedener Schützlinge gelungen, nun kann man sich in die Familienchronik sogar zwei Europameistertitel eintragen.

