Selbst die Augenmuskeln wurden trainiert

Die Karate-Abteilung des TSV Herbertshofen feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumslehrgang und zahlreichen Ehrungen.

Mit einem Lehrgang in der Meitinger Dreifachturnhalle feierte die Karateabteilung des TSV Herbertshofen ihr 50-jähriges Bestehen. Die Karateabteilung wurde 1973 von Wolfgang Weinhold gegründet, der allerdings aus persönlichen Gründen nicht aus Japan anreisen konnte. In den 80er Jahren stellte man mit Robert Kopp und Brigtte Kotter Schwäbische beziehungsweise Bayerische Meister. Ina Zukrigl wurde Bayerische Juniorenmeisterin, Stefan Maier Bayerischer Junioren- und Hochschulmeister.

Dojoleiter Harald Baumgartner konnte knapp 100 Teilnehmer aus ganz Bayern und sogar drei Teilnehmer aus der Schweiz zu diesem Jubiläumslehrgang begrüßen. Als Referenten konnten Fritz Oblinger 9. DAN (Breitensportreferent des Bayerischen Karatebundes) aus Ingolstadt und Lothar Josef Ratschke 8. DAN aus Erfurt gewonnen werden.

Die Teilnehmer wurden in 2 Gruppen (Unter und Mittelstufe bis 4.Kyu blauer Gürtel) und Oberstufe ab 3. Kyu (brauner Gürtel) unterteilt. In der ersten Einheit der Oberstufe stellte Sensei Fritz Oblinger die alte Kata Kuniyoshi no Kushanku vor, einer Vorläufer-Kata der Kanku Dai. Diese alte Kata mit seinen Techniken war auch für höhere DAN-Träger eine Herausforderung. In 2. Einheit unter Leitung von Lothar Ratschke wurde dann die Shotokan Kata Kanku Dai geübt. Speziell ging der Meister auf die Blickrichtung bei den Wendungen ein und zeigte auch Übungen, wie man die Augenmuskulatur stärken kann, um sein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern.

Vorführung der Kinder- und Jugendgruppe

Eine Attraktion war dann noch eine Vorführung der Kinder und Jugendgruppe der Karateabteilung des TSV Herbertshofen unter der Leitung von Jugendleiter Nikolas Englisch und Petra Englisch als Assistentin. Die verschieden Gruppen zeigten Heian Katas und dann eine Verteidigung gegen mehrere Gegner, die mit sehr viel Applaus belohnt wurde. Ebenso wie Leon Schütze vom Jubelverein Herbertshofen, den den 5.Kyu (1. Blaugurt) bestand.

In der Unterstufe wurden bei beiden Meistern die Heian Katas und die Techniken daraus als Selbstverteidungstechniken mit Partner geübt. Fritz Oblinger zeigte auch noch die Verbindungen zu den Tieren wie Kranich, Tiger, Schlange, Leopard und Drache auf.

Im Rahmen der Feier wurden Brigitte Kotter, Wolfgang Wüst, Martin Hurler, Peter Helmerich und Harald Baumgartner für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Am Abend wurde dann noch in der Zauberküche Herbertshofen bei einem Büffet weiter gefeiert. (hb-)