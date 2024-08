Abendsportfest in Horgau sprengt alle Rekorde

So einen Ansturm von Leichtathleten hat das Rothtalstadion in Horgau in seiner knapp 50-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. An den fünf verschiedenen Wettkampfstätten, Laufbahn, Weitsprung , Kugelstoßen, Speerwurf und Hochsprung, die sich alle im Blickfeld der Tribüne im Stadion befinden, herrschte beim Abendsportfest der Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim, rund fünfeinhalb Stunden Hochbetrieb. 350 aktive Leichtathletinnen und Athleten aus 73 Vereinen aus dem gesamten deutschen Raum, sowie aus Österreich, Spanien und Frankreich, machten somit aus dem „nationalen“ ein internationales Sportfest.

Da die meisten Athleten wegen der langen Anfahrtswege meist zwei- und dreimalige Meldungen für die verschiedensten Disziplinen abgaben, mussten die 50 Kampfrichter, Helferinnen und Helfer der SpVgg Auerbach/Streitheim rund 650 Meldungen abarbeiten und auswerten. Doch das befürchtete Chaos, das selbst der erfahrende Abteilungsleiter und Organisator Johann Kohler befürchtet hatte, blieb aus. Trotz anfänglicher sehr hoher Temperaturen und drohenden Gewitters blieb die gesamte Ausrichtermannschaft ruhig und wickelte den Wettkampf in bewährter Manier ab. Dafür gab es von den Gästen nur Lob und viele sagten, sie kämen deshalb nach Horgau, weil hier die Veranstaltungen gekonnt und auch von freundlichen Helferinnen und Helfern durchgeführt werden.

Was bei diesem Sportfest noch auffiel war die Tatsache, dass noch 24 Stunden vor dem Meldeschluss alles auf ein gewöhnliches Meldeergebnis hinwies. Doch bis zur Schließung des Meldeportals am Sonntagabend explodierten die Teilnehmerzahlen und dann kamen noch einige Athleten die sich per Mail anmeldeten hinzu. Deshalb gab es noch etliche Enttäuschte, deren Nachmeldungen nicht mehr angenommen wurden.

Zwei Stadionrekorde beim Abendsportfest

Bereits bei der Durchsicht der Meldelisten konnte festgestellt werden, das Sportfest wird nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein Höhepunkt, denn unter den Gemeldeten waren etliche deutsche Spitzensportler, die für neue Stadionrekorde in Frage kommen könnten. Und so war es auch, denn Sponsor Wüstenrot-Regionalleiter Alexander Kohler, musste zweimal grüne Scheine an Teilnehmer herausrücken. Zuerst jagte der 27-jährige Stadtberger Brian Weisheit, er startete für die LSC Höchstadt/Aisch, siebeneinhalb Runden über die rote Tartanbahn. Bereits die Zwischenzeiten ließen auf einen neuen Rekord über 3000 Meter schließen, was ihm auch mit 8:19,45 Minuten eindrucksvoll gelang, denn er unterbot den alten Stadionrekord um sechs Sekunden. Bei er Ehrung erzählte er, dass er vor 15 Jahren seine sportliche Laufbahn bei der Sportabzeichen Abnahme von der SpVgg Auerbach/Streitheim in Horgau begann.

Abteilungsleiter Johann Kohler (links) gratuliert Brain Weisheit zum neuen Stadionrekord. Foto: SpVgg Auerbach/Streitheim

Der zweite Stadionrekord ging in der Dunkelheit unter, denn unter dem Speerwurfwettbewerb der Männer gingen wegen eines technischen Defekts, die Lampen des Flutlichtes aus. So installierte Michael Wagner, der auch für den Auf- und Abbau der Wettkampfanlagen zuständig zeichnete, eine Notbeleuchtung, damit die Werfer wenigstens die Abwurfmarkierung erkennen konnten. Das störte in keiner Weise den 20-jährigen Nick Tumm vom LAV Stadtwerke Tübingen, der den 800 Gramm schweren Speer auf 75,14 Meter weit warf und die alte Bestmarke um rund vier Meter übertraf. Auch er lobte die perfekte Abwicklung der Veranstaltung.

Viele Gewinnerinnen und Gewinner aus dem Augsburger Land

Pech hatten lediglich die Sprinterinnen und Sprinter, die bei ihren Wettbewerben mit einem starken Gegenwind wegen eines aufziehenden Gewitters zu kämpfen hatten. Zum Glück drehte das Gewitter vor Horgau in den Streitheimer Forst ab, sodass nur wenige Regentropfen zur Erfrischung das Stadion erreichten.

Bei diesem größten Leichtathletiksportfest in der Region Schwaben, waren natürlich auch Athleten aus den Leichtathletik-Hochburgen im Augsburger Land vertreten. Für die SpVgg Auerbach/Streitheim siegte Lena Strehler in U16 über 100 m in 13,70 Sek., Selina Schorr (U12) über 50 m in 7,93 Sek. und Gabriel Mittelbach (U14) über 75m in 10,12 Sek. Für die LG Reischenau/Zusamtal siegte Johann Jörg (U12) über 50 Meter in 8,06 Sek. sowie Julia Businger (Frauen) beim Kugelstoßen mit 9,79 m und Lena Schießer(U16) über 800 m mit 2:34,88 Min. Vom TSV Gersthofen siegte Jonathan Bösel über 800 m der U16 und Marie Sattler (U16) im Speerwurf mit 35,87 m vom TSV Meitingen. Zusätzlich gab es noch eine größere Anzahl von zweiten und dritten Plätzen.