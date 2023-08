Der Deutsche Meister bleibt der SpVgg Auerbach treu

Plus SpVgg Auerbach ehrt den Leichtathleten Tobias Stiastny vor großer Kulisse beim Abendsportfest.

Vor großer Kulisse beim Leichtathletik-Abendsportfest auf der Rothtalsportanlage ehrte die SpVgg Auerbach/Streitheim, den frischgebackenen deutschen Jugendmeister im Diskuswurf, Tobias Stiastny. Vom Gesamtverein überreichte der Vorsitzende Ludwig Furnier dem 17-Jährigen ein kleines Geschenk, von Abteilungsleiter Johann Kohler bekam der Athlet Blumengrüße. „Die gebe ich an meine Mutter weiter, denn die muss mir immer eine spezielle Kost zubereiten“, so der sympathische Modellathlet aus dem benachbarten Bonstetten.

Mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels in Rostock hat er nun nach zahlreichen bayerischen Meisterehren sein zweites Etappenziel erreicht. Interessant: Als sich Tobias Stiastny vor zehn Jahren bei Trainerin Margit Kawalla zum Training anmeldete und nach seinen Wünschen und Zielen gefragt wurde, entgegnete der Siebenjährige ohne Zögern: „Ich will mal bei Olympischen Spielen als Sportler teilnehmen.“ Und er setzte den Weg mit seinem eisernen Ehrgeiz gemeinsam mit seinem Heimtrainer Lothar Schmitt zielstrebig weiter fort.