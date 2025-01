Marie Sattler vom TSV Meitingen gewinnt nach der Südbayerischen Meeisterschaft auch den Bayerischen Titel im Speerwerfen in der Altersklasse W15. In ihrem sechsten und letzten Versuch warf sie den Speer 46,25 Meter weit. Mit diesem persönlichen Bestwert hält sie auch den Kreisrekord Mittel- und Nordschwaben in Ihrer Altersklasse. (AZ)

