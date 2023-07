„Mein Helm hat mich vor dem Krankenhaus bewahrt“

Plus Bernhard Christi aus Lützelburg hat beim Alb Extrem Radmarathon in Ottenbach 300 Kilometer und 6.000 Höhenmeter gemeistert. Ein Sturz hätte ihn beinahe gestoppt.

Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit bitte einen Helm! So steht es in der Ausschreibung zum Alb Extrem Radmarathon. Und das hat seine Berechtigung, wie auch Bernhard Christi aus Lützelburg erfahren musste.

Nachdenklich hält der 67-Jährige seinen Fahrradhelm in den Händen, auf dem ganz deutlich der Abdruck eines spitzen Steines zu erkennen ist. „Der hat mich wohl vor dem Krankenhaus bewahrt. Ohne den Helm hätte ich den Stein wahrscheinlich im Kopf gehabt“, sagt Christi. Die 300 Kilometer mit 6000 Höhenmetern kreuz und quer und rauf und runter durch die Schwäbische Alb hat er trotzdem hinter sich gebracht.