Reiten: Dominik Hiber erhält Reitabzeichen in Gold

Reitsport

Große Ehre: Eppishofer erhält Reitabzeichen in Gold

Dominik Hieber aus Eppishofen bekommt für seine sportlichen Leistungen eine besondere Auszeichnung. Eine andere Tatsache macht den Erfolg einzigartig.
Von Ursula Puschak
    Goldenes Reitabzeichen für Dominik Hieber: Der Reiter aus Eppishofen erhält besondere Auszeichnung.
    Goldenes Reitabzeichen für Dominik Hieber: Der Reiter aus Eppishofen erhält besondere Auszeichnung. Foto: Ursula Puschak

    Beim Chiemsee Pferdfestival wurde Dominik Hieber aus Eppishofen eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt aus der Hand von Chefrichterin Jacqueline Schmieder das Reitabzeichen in Gold. Diese Auszeichnung bekommen nur sehr wenige Reiter in Deutschland, erfordert sie doch viele Voraussetzungen.

    Zehn S-Siege über 1,40 Meter, zahlreiche S-Platzierungen und schließlich der Sieg in einem S**-Springen über 1,45 Meter, dann hat man das große Ziel erreicht. Hieber hatte die Erfolge im November 2019 bereits angesammelt, doch zuerst kam die Corona-Pandemie, dann war er beruflich stark gefordert. So fand die Ehrung nun auf Gut Ising im Rahmen des Chiemsee Pferdefestivals statt.

    Reitsport: Alle Erfolge mit einem Pferd

    Dominik Hieber wurde schon früh mit dem „Pferdevirus“ infiziert, seine Eltern Angela und Alexander hatten einen kleinen Privatstall auf dem Firmengelände. Vater Alexander war lange Zeit im Turniersport aktiv, und so kam zuerst ein Pony, dann auch Großpferde für Dominik in den Stall. Trainer Michael Bogenhauser half reiterlich weiter und so wuchsen Hieber und sein Pony zu einem Team zusammen. Platzierungen und Siege in der Klasse M in Ponyspringprüfungen folgten.

    Als Dominik 17 Jahre alt war und schon längst Großpferde ritt, erwarben seine Eltern die Reitanlage in Eppishofen, die bessere Trainingsmöglichkeiten schuf. Der große Durchbruch kam mit dem Erwerb des Fohlens Cortina D’Ampezzo in Königsbrunn. Fünfjährig übernahm der Reiter auch selbst das Anreiten dieses Pferdes und förderte die Stute über Springpferdeprüfungen bis zur Klasse S. Mit Cortina schaffte Dominik Hieber alle Voraussetzungen, die für das Goldene Reitabzeichen benötigt werden. Das ist äußerst selten, meist sind mehrere Pferde am großen Erfolg ihres Reiters beteiligt. Und so wurde bei der Verleihung des Goldenen Reitabzeichens auch Cortina D’Ampezzo reichlich mit Karotten und einer kuscheligen Paradedecke beschenkt.

