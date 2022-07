Reitsport

15.07.2022

Gestern Aachen, heute Horgau

Die elfjährige Schimmelstute Omerta Incipit ist das beste Pferd im Stall von Maximilian Weishaupt. Bei den Reitertagen in Horgau wird der Jettinger mit etlichen Nachwuchspferden an den Start gehen.

Plus Bei den Horgauer Reitertagen, an den es um 12.000 Euro Preisgeld geht, ist die ganze Bandbreite des Sports zu sehen. Warum neben vierjährigen Ponyreiterinnen auch Größen wie Maximilian Weishaupt am Start sind.

Von Oliver Reiser

Bei den Horgauer Reitertagen vom 15. bis 17. Juli ist vom Vierjährigen Nachwuchstalent bis zum Deutschen Vizemeister 2021, Maximilian Weishaupt, Reitsport in der ganzen Bandbreite zu sehen.

