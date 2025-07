In Thierhaupten steigt ein Westernturnier

Schon Tradition ist das jährliche Westernreitturnier beim Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir und es findet auch in diesem Jahr statt. Mit Hallen und Außenreitplatz Reitsportverein alle Western-Reitsportler und Besucher herzlich willkommen. Zu 80 Prozent sind es Starter, die seit Jahren zu dieser Veranstaltung nach Thierhaupten kommen. Ausgeschrieben sind wie immer neben den gängigen VWB-Klassen Einsteiger/Jugend/Amateur – Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail, Reining, Ranch Riding und Working Western Rail, auch Klassen für Führzügel, Jungpferde-Reining, Trail in Hand (All Ages), Basis, Trophy-Open-Starts, Ranch-Cup-Starts, Allround-Cup-Starts,

Es gibt Preisgelder und Sachpreise. In den Trophy Openklassen wird ein Preisgeld in Höhe von 75, 50 und 35 Euro ausbezahlt. In den Trophy Open-Klassen besteht ebenso wie in den Thierhaupten Spezial-Klassen keine Mitgliedspflicht, in den VWB Klassen sowie dem Ranch-Cup besteht Mitgliedspflicht bei der VWB, die aber auch an der Meldestelle vor Ort erworben werden kann. Die Veranstaltung startet am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr. (his)