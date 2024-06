Schwimmteam Neusäß auf Rekordjagd

Neusässer Masters rocken die deutschen Meisterschaften der Schwimmer.

Nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor zwei Wochen in Berlin stand für das Schwimmteam Neusäß der nächste Höhepunkt bevor: Vier Schwimmerinnen und Schwimmer starteten bei den deutschen Meisterschaften der Masters in Stuttgart. Insgesamt gingen dort über 1000 Teilnehmer zwischen 19 und 90 Jahren an den Start.

Ricarda Reintenauer (AK30) zeigte sich trotz Trainingsrückstand in sehr guter Form und überraschte mit einem hervorragenden sechsten Platz über 100 Meter Rücken. Über 50 Meter Brust konnte sie das noch einmal steigern und schwamm unter die Top 5 ihrer Altersklasse. Außerdem konnte sie ihre 17 Jahre alte Bestzeit um eine ganze Sekunde verbessern.

Knapp über ihren Bestzeiten blieb Samantha Borkowski (AK25). Über 100 Meter Rücken konnte sie sich den fünften Platz in ihrer Altersklasse in ganz Deutschland sichern. Für Tamas Oroszlamos (AK20) waren es die ersten deutschen Meisterschaften bei den Masters. Über 50 Meter Freistil blieb er nur sechs Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit. Über seine Paradedisziplin 50 Meter Brust konnte er in 00:31,41 Minuten den Vereinsrekord unterbieten und sich außerdem den zehnten Platz in der starken Alterklasse 20 erkämpfen.

Ebenfalls das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften der Masters am Start war Felicitas Borkowski (AK20). Trotz Trainingsdefizit blieb sie sowohl bei 50 Meter Freistil, als auch 50 Meter Brust mit wenigen Hundertsteln nur denkbar knapp über ihren Bestzeiten.

Trainerin Birgit Borkowski zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge. Die kontinuierliche Arbeit im Mastersbereich wurde mit vier Startplätzen bei den deutschen Meisterschaften belohnt – ein Rekord für das Schwimmteam Neusäß. (sb-)